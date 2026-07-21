Qué dijo Yanina Latorre sobre la arenga viral de Messi en la previa de la final

La conductora de SQP (América) se refirió a qué le habría dicho Lionel Messi a sus compañeros en el último partido del mundial.

El video viral de la arenga de Lionel Messi a los jugadores de la Scaloneta generó todo tipo de especulaciones sobre la final de la Copa del Mundo . La frase en la que pidió olvidarse de todo y jugar desató diversas teorías, pero una nueva versión desmintió las especulaciones.

Yanina Latorre explicó en su programa SQP el verdadero contexto de esas imágenes. La conductora aclaró que "fue una charla técnica de despedida a Messi, muy triste y sentida", desmintiendo los rumores de discusiones o mala onda dentro del plantel argentino.

El clima dentro del vestuario estuvo marcado por la emoción de saber que el capitán disputaba sus últimos minutos como parte del seleccionado. "Ya venían jugando mal y con esa charla se quiebran y se entristecen", reveló sobre el impacto que causó el mensaje del crack rosarino.

Todo indica que el mensaje del capitán de la selección fue determinante para el estado de ánimo de sus compañeros antes de salir a jugar. "Es muy querido en la Selección y lo respetan mucho", dijo sobre la charla a modo de despedida que habría dado Messi en la previa de la gran final contra España.

Además, la conductora dijo que las versiones conspirativas sobre arreglos o problemas dirigenciales no existe y que la arenga se da en un texto de enfocarse exclusivamente en lo deportivo y desviar la atención de la carga emotiva.

A este escenario emotivo se habría sumado el descontento del plantel por declaraciones previas realizadas por los futbolistas del seleccionado español. Estas palabras vertidas antes del choque decisivo afectaron el ánimo del grupo, según la información aportada a Latorre por el periodista Darío D´Amore.