Ximena Capristo explicó por qué eligió a Yanina Latorre en vez de a Ángel de Brito

La actriz se refirió a la decisión que tomó de sumarse al equipo del programa Sálvese Quien Pueda (SQP). Qué dijo.

Hace tiempo que Ximena Capristo decidió abandonar LAM para continuar su carrera en el mundo de espectáculos en el programa Sálvese Quien Pueda (SQP) teniendo que tomar una decisión difícil: seguir con Ángel De Brito o seguir los pasos de Yanina Latorre .

En esa encrucijada, la modelo tomó una importante decisión con claros motivos que fueron dado a conocer en las últimas horas. En el programa La Noche con Mirtha Legrand , la ex Gran Hermano contó detalles sobre cuál fue el motivo por el cual siguió los pasos de Yanina.

“Estuve trabajando en LAM , y después, cuando surgió SQP, Yanina le consultó a Ángel si me podía proponer que yo esté ahí en el panel. Yo después, en común acuerdo con la productora, decidí quedarme en el programa de 7 a 8 porque era más temprano y podía llegar a cenar con mi familia, que para mí es muy importante”, dijo.

Luego, sumó: “A mí no me gusta perderme nada de mi hijo. Yo reciente escuchaba a María Belén Ludueña y a mí me costó muchísimo quedar embarazada y poder tener a Félix”.

“Entonces preferí quedarme con el programa que iba más temprano que ir con LAM, que me encantaba estar ahí porque Ángel, que lo adoro, fue el primero que me dio una oportunidad en ser panelista. Me sentó ahí, que yo estaba puerpera, recién parida, y no podía hacer teatro tampoco por una cuestión de que no quería dejar a mi bebé”, agregó en su relato.

Para cerrar, agradeció a De Brito por la oportunidad: “Ángel me dio la primera oportunidad de ser parte de un panel y siempre voy a estar agradecida con él, y siempre se lo digo. Pero bueno, me convenía más el tema de estar más temprano, de 7 a 8, y bueno, por eso me quedé con Yanina”

Mientras tanto, Yanina mantiene un escándalo con Icardi

El escándalo entre Mauro Icardi y Yanina Latorre se había tomado una pausa. El futbolista que era jugador del Galatasaray de Turquía había expuesto a la periodista por una supuesta infidelidad de su pareja Diego Latorre, luego el caso se tomó un respiro y ahora la propia protagonista se encargó de reflotar el duelo que tuvo fuertes episodios en las redes sociales.

En su programa radial en la señal de El Observador, Yanina volvió a cargar con el jugador negando todas las pistas que dio en sus historias de Instagram sobre la infidelidad, información que también fue defendida por la periodista Fernanda Iglesias.

Qué dijo Yanina en su programa

"Puro invento. Habla de una vecina en Miami porque Diego está en Estados Unidos. Él no tiene un departamento ni está ahí, muy fondo de ella, subió una anécdota nuestra de cuando paseaba al perro y puso que tenía un amante. Ahí yo me corrí. No tenía que estar peleando con un pibe que no tiene nada que perder", dijo la periodista desmintiendo categóricamente al novio de la China Suárez. Esto podría ser el desencadenante de una nueva oleada de acusaciones en las redes sociales.

"SE VE QUE CONTÉ TANTAS VERDADES QUE MOLESTARON".

Yanina Latorre habló de su enfrentamiento con Mauro Icardi: "Es un pollerudo maricón, por eso ningún club lo quiere".



#Yanina1079 con @yanilatorre, @juliargen, @lupeugaldeok, @Gus_Noriega y Martín Fernández Cruz

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Qué pistas había dado Icardi

Mauro Icardi pisó el acelerador y no pareciera tener intenciones ni un segundo en la disputa que mantiene con la filosa periodista de espectáculos Yanina Latorre, quien es el punto de mira para el futbolista que, por un tiempo, corrió de lugar al fútbol y en sus redes sociales carga sin escrúpulos contra ella. No para, cada día que pasa vuelve a exponerla en las redes sociales acusando que su pareja Diego Latorre le es infiel.

Este lunes por la noche, la historia en la red social Instagram no tuvo que ver con los festejos por la victoria de la Selección argentina en el Mundial 2026, sino que el reconocido delantero cargó contra la periodista sumando más pistas sobre la supuesta amante de Diego.

Qué pistas dio Icardi

“Aruzza, qué calladita estuviste hoy. ¿Cómo venimos con el enigmático? ¿Alguna idea?”, comenzó escribiendo con un fuerte tono en la disputa. Sin embargo, lo más fuerte llegó cuando reveló las pistas de la amante: “Segunda pista: si saco de noche a pasear a los perros, ¿creés que alguna odontóloga me atenderá?”.

Explosivo. Pero le sumó aún más picante cuando compartió una entrevista entre Yanina y Diego en el streaming Bondi donde relataban un enojo de la periodista un día que el exfutbolista habría salido a pasear su perro y habría vuelto 45 minutos, en los cuales no le respondía mensajes ni llamados a Yani.

Qué dijeron en esa entrevista

“Yo saco a pasear al perro dos veces por día. Quizás hay una tercera. Y ese día demoré 45 minutos. Yo vivo en un barrio cerrado, no es que me puedo ir a…”, soltó la periodista. Ante eso, ese intercambio, la periodista lo cruzó: "Pero hay muchas casas". Ante esto, se defendió: "Tengo mala reputación, pero no para tanto”.

“Te empecé a escribir y no contestabas”, dijo la periodista mientras que Diego reveló: “Yo la veo a Yanina desesperada con el auto. Estaba poseída por un demonio”. Ante esto, la panelista de LAM sumó: “No me contestó durante 40 minutos. Llamé a la guardia. Y cuando me lo encontré me agarró un ataque porque me lo imaginé saliendo de la casa de una mina. Y me molestó porque iba con el perro; dije: ‘El perro mirando cómo coge. No hay necesidad’”.

Fernanda Iglesias sumó un nuevo dato sobre la supuesta amante de Diego Latorre

Mauro Icardi y Yanina Latorre se tiran con todo lo que tienen en las redes sociales. Versiones de infidelidad, amenaza de pruebas sobre las hipótesis correspondiente, y un escándalo que crece luego de que la periodista de espectáculos confirme que ambos habían sufrido una crisis en la relación después del escándalo con Ekaterina Ojeda en un boliche de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En las últimas horas Mauro arremetió duro contra Latorre, con historias contundentes que provocaron a la panelista de LAM y líder del programa Sálvese Quién Pueda (SQP). Fernanda Iglesias, también periodista del mundo de la farándula, no dudó un segundo y se metió en la polémica con distintas revelaciones con la que se inclinó tomando una postura clara.

Qué dijo Fernanda Iglesias

Previamente, Iglesias había confirmado las versiones de Icardi sobre una relación oculta de la pareja de Yanina en Miami. Más tarde, a través de las redes sociales, arremetió nuevamente con dureza mientras atraviesa sus vacaciones en Europa.

"Estoy de vacaciones, no voy a hablar de (emoji de yarará en referencia a Yanina Latorre) acá porque después dicen que no tengo vida. Lo que sí tengo son nombre y apellidos", dijo en su escrito, aclarando también que ella no es quien le ofrece información a Icardi para que publique. A su vez, se refirió a la pista que dio Icardi en sus redes sobre la supuesta amante de Diego Latorre: "La pista 'vecina' está muy bien. Y podría agregar otra: 'mami del cole'".