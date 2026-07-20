Espectáculos La Mañana Tecnópolis Todas las actividades gratis de Tecnópolis en vacaciones de invierno para toda la familia

Todas las actividades gratis de Tecnópolis en vacaciones de invierno para toda la familia.

Tecnópolis, uno de los grandes atractivos turísticos del país, abrirá sus puertas durante las vacaciones de invierno con una programación especial destinada a toda la familia. Las actividades se desarrollarán desde este lunes 20 de julio hasta el domingo 2 de agosto en el predio ubicado en avenida Juan Bautista de la Salle 4500, en la localidad de Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires.

Las propuestas se desarrollarán todos los días de 13 a 17, e incluirá shows musicales, cine infantil, deportes, experiencias interactivas y actividades lúdicas y culturales desarrolladas por la Secretaría de Cultura de la Nación. Además, habrá juegos inflables y de plaza para los más chicos, rondas de lectura, espacios recreativos, talleres diarios de ajedrez, básquet y otras actividades deportivas.

Las múltiples propuestas de Tecnópolis La programación también contará con talleres de pintura y arte para toda la familia, un espacio dedicado a la lectura, entrega de libros infantiles y una feria gastronómica. Entre las actividades destacadas se presentará el espectáculo de Los Cazurros, que podrá verse el martes 21, miércoles 22, jueves 23 y lunes 27 de julio y el domingo 2 de agosto, siempre a las 15.30.