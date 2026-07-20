Todas las actividades gratis de Tecnópolis en vacaciones de invierno para toda la familia
El complejo ubicado en la Provincia de Buenos Aires apuesta a una agenda cargada de eventos para estas vacaciones de invierno.
Tecnópolis, uno de los grandes atractivos turísticos del país, abrirá sus puertas durante las vacaciones de invierno con una programación especial destinada a toda la familia. Las actividades se desarrollarán desde este lunes 20 de julio hasta el domingo 2 de agosto en el predio ubicado en avenida Juan Bautista de la Salle 4500, en la localidad de Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires.
Las propuestas se desarrollarán todos los días de 13 a 17, e incluirá shows musicales, cine infantil, deportes, experiencias interactivas y actividades lúdicas y culturales desarrolladas por la Secretaría de Cultura de la Nación. Además, habrá juegos inflables y de plaza para los más chicos, rondas de lectura, espacios recreativos, talleres diarios de ajedrez, básquet y otras actividades deportivas.
Las múltiples propuestas de Tecnópolis
La programación también contará con talleres de pintura y arte para toda la familia, un espacio dedicado a la lectura, entrega de libros infantiles y una feria gastronómica. Entre las actividades destacadas se presentará el espectáculo de Los Cazurros, que podrá verse el martes 21, miércoles 22, jueves 23 y lunes 27 de julio y el domingo 2 de agosto, siempre a las 15.30.
También se proyectarán películas infantiles como “Robotia”, “Gigantes” y otros títulos. Las funciones se realizarán todos los días a las 13.30 y a las 15.30.
La entrada será gratuita, aunque se requerirá reserva previa a través del sitio oficial de Tecnópolis. El ingreso peatonal y vehicular será por avenida Juan Bautista de la Salle 4500. Desde la organización informaron que, en caso de lluvia, el parque permanecerá cerrado.
La agenda completa
Lunes 20
- 13.30 h: Galaxias: Buu Band
- 14.30 h: Desenchufados
- 15.30 h: Cazurros
Martes 21
- 13.30 h: AguaFiestas
- 14.30 h: Ensamble Urbano
- 15.30 h: Cazurros
Miércoles 22
- 13.30 h: Enrulate con Brian
- 14.30 h: Ensamble Urbano
- 15.30 h: Cazurros
Jueves 23
- 13.30 h: Desenchufados
- 14.30 h: Enrulate con Brian
- 15.30 h: Cazurros
Viernes 24
- 13.30 h: Ensamble Urbano
- 14.30 h: Compañía del Revés (Dulcinea)
- 15.30 h: Desenchufados
Sábado 25
- 13.30 h: Galaxias: Caperucita
- 14.30 h: Galaxias: María Elena Walsh
- 15.30 h: Enrulate con Brian
Domingo 26
- 13.30 h: Chamameceada "Aquí se baila el chamamé, así se baila el chamamé"
- 14.30 h: Chamameceada "Aquí se baila el chamamé, así se baila el chamamé"
- 15.30 h: Chamameceada "Aquí se baila el chamamé, Así se baila el chamamé"
Lunes 27
- 13.30 h: AguaFiestas
- 14.30 h: Desenchufados
- 15.30 h: Cazurros
Martes 28
- 13.30 h: AguaFiestas
- 14.30 h: Ensamble Urbano
- 15.30 h: Enrulate con Brian
Miércoles 29
- 13.30 h: Enrulate con Brian
- 14.30 h: Ensamble Urbano
- 15.30 h: AguaFiestas
Jueves 30
- 13.30 h: AguaFiestas
- 14.30 h: Ensamble Urbano
- 15.30 h: Enrulate con Brian
Viernes 31
- 13.30 h: Ensamble Urbano
- 14.30 h: Compañía del Revés (Dulcinea)
- 15.30 h: Desenchufados
Sábado 1
- 13.30 h: Clari Ceschin
- 14.30 h: Jungla
- 15.30 h: Desenchufados
Domingo 2
- 13.30 h: Compañía del Revés (Dulcinea)
- 14.30 h: Enrulate con Brian
- 15.30 h: Cazurros
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