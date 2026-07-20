Las 5 películas que se estrenan para disfrutar en estas vacaciones de invierno 2026.

Con la llegada de las vacaciones de invierno, el cine es una de las mejores opciones para pasar el tiempo.

Con las vacaciones de invierno se viene una temporada alta para el cine. Y, como cada año, esta época del calendario está acompañada por grandes estrenos. A continuación te compartimos las cinco nuevas películas que prometen romperla en lo que queda del mes de julio.

El reconocido director, Christopher Nolan , presenta su nueva película, La Odisea , una épica de acción mitológica filmada alrededor del mundo utilizando una nueva tecnología de película IMAX®. La cinta lleva la saga fundacional de Homero a las salas de IMAX® por primera vez y ya se encuentra disponible en las salas de cine. Cuenta con un gran elenco con figuras de la talla de Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya y Charlize Theron.

Tras el éxito mundial sin precedentes de Spider-Man: Sin regreso a casa , la nueva secuela de la franquicia de Marvel marca un capítulo completamente nuevo para Peter Parker y Spider-Man . Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de Sin regreso a casa, y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, habiéndose borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos.

Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no lo conoce, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad —un Spider-Man a tiempo completo—, pero a medida que las exigencias se intensifican, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás. Se estrena el 29 de julio y cuenta con Tom Holland y Zendaya en el elenco.

Sia: Nostalgic for The Present

Una experiencia audaz que desafía el género de la música y los documentales y que cambia la pompa pop por el arte puro. Voces impresionantes, coreografías impresionantes e interpretaciones icónicas, capturadas cinematográficamente y con bandas sonoras de un catálogo de éxitos sin igual. Una nueva producción de la prestigiosa cantante australiana, Sia. Se estrena en cines el 23 de julio.

Impacto Mortal

Un vuelo de Los Ángeles a Shanghái sufre una falla catastrófica y termina en un aterrizaje forzoso en medio del océano. Los sobrevivientes quedan atrapados entre los restos del avión, mientras una manada de tiburones, atraída por el caos, comienza a rodearlos. Con el tiempo en contra y el fuselaje hundiéndose, deberán enfrentarse a sus peores miedos y tomar una decisión imposible: arriesgarlo todo en el mar… o morir dentro del avión. Se estrena el 23 de julio.

El Gran Viaje

Obra de animación que presenta un mundo devastado por explosiones nucleares. Cuatro semillas de diente de león son los únicos sobrevivientes de su especie. Lanzadas al espacio, emprenden una aventura para encontrar un nuevo hogar donde reiniciar la vida. Esta emotiva historia se estrena en cines el 23 de julio.