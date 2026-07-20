El emocionante mensaje de Dalma Maradona a Lionel Messi tras la final del Mundial 2026

Dalma Maradona se expresó en sus redes sociales y compartió una de las imágenes que quedarán para siempre en la memoria de los argentinos, la de las lágrimas de Lionel Messi tras la derrota de la Selección Argentina por 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026 .

La hija mayor de Diego Maradona y Claudia Villafañe publicó la imagen del capitán de la selección nacional llorando tras recibir la medalla plateada luego de caer en la final ante España.

“Tus lágrimas son las de todos nosotros. Gracias por representarnos de la mejor manera y dejar todo hasta el final“, escribió Dalma Maradona , quien añadió: “Qué orgullo que seas argentino. Gracias por todo, Leo“. La actriz, quien viajó a Estados Unidos, también compartió una imagen del equipo donde podía leerse: “solo queda agradecerles todo lo hecho hasta hoy! Desde los jugadores hasta los que no conocemos pero hacen que todo sea posible. Gracias, gracias y más gracias por este mundial y por dejar todo hasta el final”.

Al mismo tiempo, la hija de Maradona añadió la imagen de los jugadores con la bandera de Malvinas y aportó: “eternamente gracias por este gesto enorme”. Tras el partido, Dalma Maradona compartió un texto que escribió Pedro Rosemblat. Allí puede leerse: “Festejan los españoles. Y con ellos, festejan también los ingleses. Varios mexicanos, chilenos, franceses, portugueses”.

En uno de los extractos se lee: “Hincharon por Cabo Verde, por Egipto, por Suiza, por Inglaterra. Hay algo en la irreverencia argentina que no toleran, no soportan, no pueden aceptar”. El texto de Rosemblat afirma que durante el torneo muchos “lloraron y se quejaron durante todo el Mundial” y advierte: “nos llaman cancheros, tramposos, sucios. Y a nosotros nos encanta, nos infla el pecho”.

En su mensaje final Rosemblat destacó: “Fue un viaje hermoso. Y hasta acá llegó. Ser argentino es la mayor alegría que tenemos, la única que nos queda. VAMOS ARGENTINA TODAVÍA. Y solo nosotros sabemos lo que ese ‘todavía’ significa”.

El emotivo mensaje de Shakira en apoyo a la Selección Argentina

Shakira, quien fue una de las protagonistas del histórico espectáculo de medio tiempo organizado por la FIFA, utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un sentido mensaje al plantel argentino y, especialmente, a Lionel Messi, a quien volvió a llenar de elogios. La relación de cercanía entre la cantante y el futbolista quedó en evidencia una vez más con el mensaje que la artista le dedicó.

A través de una historia publicada en Instagram, la cantante colombiana expresó su admiración por el recorrido realizado por la Selección durante el certamen y destacó el papel de Messi como referente del fútbol mundial: "¡A mi gente de Argentina! Estoy muy orgullosa de ustedes, de @leomessi, el más grande, y agradecida por habernos representado tan bien a todos los latinos en este Mundial 2026", escribió la artista.

La publicación concluyó con otra frase cargada de afecto hacia el equipo nacional: "¡Siempre en mi corazón!". Las palabras de Shakira generaron una rápida repercusión entre los fanáticos argentinos, que valoraron el respaldo de la cantante luego de la caída en el partido decisivo frente a España.