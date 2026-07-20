El emotivo mensaje de Shakira en apoyo a la Selección Argentina: "Muy orgullosa"

Pese a la derrota ante España, Shakira expresó palabras de agradecimiento a la Selección argentina y, en particular, a Lionel Messi .

La final del Mundial 2026 dejó una profunda tristeza para la Selección argentina tras la derrota frente a España. Sin embargo, una vez finalizado el encuentro, una de las artistas más importantes de la música latina sorprendió con un gesto que rápidamente se hizo viral en las redes sociales .

Shakira , quien fue una de las protagonistas del histórico espectáculo de medio tiempo organizado por la FIFA, utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un sentido mensaje al plantel argentino y, especialmente, a Lionel Messi , a quien volvió a llenar de elogios. La relación de cercanía entre Shakira y Messi quedó en evidencia una vez más con el mensaje que la artista le dedicó.

A través de una historia publicada en Instagram, la cantante colombiana expresó su admiración por el recorrido realizado por la Selección durante el certamen y destacó el papel de Messi como referente del fútbol mundial: "¡A mi gente de Argentina! Estoy muy orgullosa de ustedes, de @leomessi, el más grande, y agradecida por habernos representado tan bien a todos los latinos en este Mundial 2026", escribió la artista.

La publicación concluyó con otra frase cargada de afecto hacia el equipo nacional: "¡Siempre en mi corazón!". Las palabras de Shakira generaron una rápida repercusión entre los fanáticos argentinos, que valoraron el respaldo de la cantante luego de la caída en el partido decisivo frente a España.

Shakira ya había manifestado su deseo antes de la final

El apoyo de la intérprete colombiana a la Selección argentina no fue una sorpresa para quienes siguieron la previa del encuentro. Horas antes del partido, durante una entrevista, Shakira fue consultada acerca de cuál era su favorito para quedarse con el título entre España y Argentina, una pregunta que también despertó interés por el vínculo personal que mantiene con ambos países, ya que fueron las nacionalidades de sus exparejas, Gerard Piqué y Antonio de la Rúa.

Lejos de esquivar la respuesta, la cantante explicó cuál era su posición: "¿A quién apoyo? Mis hijos están con España. Pero soy amiga de Lionel Messi y estoy orgullosa de todo lo que ha logrado", expresó la barranquillera. Durante esa misma entrevista, Shakira dedicó palabras de admiración al capitán argentino, destacando su vigencia en la máxima competencia internacional:

"Es impresionante verlo, a los 39 años, correr como un chico de 18, enfrentarse a atletas de 20 o 24 años, marcar tantos goles y mantener la misma determinación, ambición y compromiso. Me identifico mucho con eso", manifestó la cantante. Sus declaraciones reflejaron el respeto que siente por la trayectoria del futbolista y por la capacidad que mantiene para competir al máximo nivel a pesar del paso del tiempo.

Una final con Shakira como protagonista del espectáculo

Además de su respaldo a la Selección argentina, Shakira fue una de las grandes figuras de la ceremonia organizada por la FIFA durante la final del Mundial 2026. La artista encabezó parte del histórico show de medio tiempo, el primero realizado en una Copa del Mundo, donde interpretó "Dai Dai", uno de los temas oficiales del torneo.

Tras ese despliegue artístico y luego del desenlace deportivo, la cantante colombiana volvió a demostrar el cariño que siente por Argentina y por Lionel Messi. Su mensaje, publicado apenas terminó la final, trascendió el resultado y se convirtió en uno de los gestos más comentados de la jornada, reforzando el reconocimiento internacional hacia una Selección que volvió a ser protagonista en el escenario más importante del fútbol mundial.