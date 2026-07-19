Deportes La Mañana Lionel Messi Cómo se fue Messi del estadio tras la derrota en la final del Mundial 2026

La imagen quedará grabada en la memoria de los hinchas argentinos. Lionel Messi, el capitán y emblema de la Selección, atravesó el sector donde se ubica la prensa en el MetLife Stadium sin detenerse, sin mirar atrás y, sobre todo, sin pronunciar una sola palabra. Tras el 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, el rosarino prefirió el silencio como refugio.

Visiblemente afectado y con el gesto compungido, Messi se retiró del estadio y no hizo escala en la zona mixta, donde la prensa internacional lo esperaba ansiosa por una reacción. El capitán albiceleste, acostumbrado a dar la cara en los momentos más duros, eligió esta vez guardar su dolor en privado.

España, con un gol de Ferrán Torres en el segundo tiempo suplementario, se llevó la Copa del Mundo y dejó a Argentina con las manos vacías. El tanto del atacante español fue el golpe de gracia para un equipo que soñó con el bicampeonato y que, pese al esfuerzo, no pudo vulnerar el cerrojo defensivo europeo.