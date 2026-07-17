Terremoto de 7,4 en las costas de México y Guatemala: hay alerta de tsunami

Se esperan variaciones del nivel del mar de hasta 105 centímetros sobre la marea.

El movimiento tuvo su epicentro en el océano Pacífico, a unos 97 kilómetros de Tapachula.

Un alerta de tsunami se disparó en las costas del sur de México y Guatemala tras fuerte terremoto que se registró en las últimas horas.

Las autoridades indicaron que el sismo fue de magnitud 7,4 en el sur de México, con epicentro en la Ciudad Hidalgo (estado de Chiapas), cerca de la frontera con Guatemala, según indicó el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-SEMAR).

El boletín oficial señala que la zona de mayor afectación es el litoral de Chiapas y Oaxaca, estados del sur de México, donde se esperan variaciones del nivel del mar de hasta 105 centímetros sobre la marea.

El movimiento tuvo su epicentro en el océano Pacífico, a unos 97 kilómetros de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, según los reportes preliminares. Y tuvo lugar a las 11:48, hora argentina, según notificó el Servicio Sismológico Nacional.

Sismo de 6,7 en Guatemala

El Servicio Sismológico de Guatemala informó que el temblor también fue registrado en territorio guatemalteco con una magnitud preliminar de 6.7.

De acuerdo a lo que precisó el organismo, el epicentro se ubicó 53,9 kilómetros al oeste-suroeste de Ocós, San Marcos, con una profundidad de 10 kilómetros.

Tras este sismo, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, declaró que “no hay víctimas fatales y nos encontramos supervisando la situación minuto a minuto”.

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas señaló que, hasta el momento, se tiene el reporte de dos personas lesionadas en ese estado: una por saltar de un tercer piso y otra por la caída de una puerta en una agencia de autos.

Asimismo, se han atendido fugas de gas y desprendimiento de plafones en dos hoteles de Chiapas, así como caída de bardas, cuarteaduras y afectaciones leves en otras estructuras.

Chiapas mantiene el monitoreo tras el terremoto

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó a través de su cuenta de X que se encuentra activa y en constante monitoreo de la situación en las distintas regiones del estado.

En tanto, el Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador descartó una alerta de tsunami para su territorio.

En Ciudad de Guatemala, el terremoto sacudió los edificios y provocó que algunos residentes salieran corriendo de sus casas a la calle, según un testigo de Reuters.

Los medios locales de Guatemala mostraron imágenes del personal evacuando un edificio gubernamental tras activarse los protocolos de seguridad. El temblor también se sintió en El Salvador, según informó otro testigo de Reuters.

El terremoto se sintió en varias ciudades de México

En la localidad mexicana de Suchiate, se realizaban monitoreos en las zonas costeras por peligro de tsunami, confirmó su alcalde Elmer Vázquez Gallardo.

En Tapachula, la principal ciudad de la frontera sur mexicana, el temblor empezó leve pero se fue intensificando.

“Estábamos arriba en el segundo piso cuando empezó a temblar, pensamos que iba pasar pero de ahí se sintió más fuerte y bajamos todos, evacuamos ordenados al patio frontal”, contó Alejandra Mendoza, una empleada administrativa de un hospital público de la ciudad.