Quién es "El Cangri del Callao", el cantante de reggaetón que cobra 200 dólares para presentarse en velorios

El artista contó cómo comenzó a realizar esta clase de espectáculos y que gracias al éxito que alcanzó pudo lanzar un tema llamado “Levántame el cajón”.

Cristian Daniel Huancahuari Armes se dedicaba a animar toda clase de eventos sociales en Perú , desde cumpleaños hasta despedidas de soltero, pero una propuesta inesperada lo llevó a reinventarse. Ahora, el artista que se autodenominó “Cangri del Callao” se dedica a cantar canciones de reggaetón en los velorios , trabajo por el que cobra hasta 200 dólares .

La propuesta de este artista de 40 años es concreta: cantar piezas de reggaetón frente a los féretros para reemplazar el llanto tradicional de los familiares del muerto por coreografías y celebraciones participativas. Según contó, su trabajo primero fue mirado de reojo, pero luego recibió buena aceptación.

La iniciativa comercial comenzó hace aproximadamente un año y medio en territorio peruano, motivada por el trágico asesinato de un joven seguidor de su música en medio de un asalto.

La familia de la víctima contactó directamente al cantante para cumplir con la última voluntad del fallecido, lo que dio paso a un modelo de servicio donde los ritmos urbanos desplazan a los cantos tradicionales de luto o de carácter religioso.

“La familia me llamó para que vaya a cumplir su último deseo. Ir a cantar a un velorio donde la gente está triste no me parecía. Entonces hablé con la familia, pero dije que no iba a cantar nada triste. Si yo voy, voy a hacer mi vibra arriba”, comentó en declaraciones a Radio La Kalle, de Colombia.

#VIRAL



En México una mujer le hizo el funeral a su difunto marido bailándole reguetón.



Un video se ha vuelto viral en redes sociales luego de que una mujer despidiera a su pareja al ritmo de **reguetón**, bailando junto al ataúd durante el velorio.#Viral #Velorio… pic.twitter.com/M4fJMuu835 — La Jornada (@LaJornadaco) June 29, 2026

El cantante aseguró que la familia aceptó sus condiciones y que la atmósfera que se generó con su presentación en parte lo sorprendió: “Desde el momento uno en que empecé a cantar, sentí que él estaba presente. La familia entró en felicidad y empezó a bailar y a levantar el cajón. Pedí permiso a la familia para subir el video y se hizo viral”. Y así nació su nueva ocupación.

“Trato de viralizarme”: por qué decidió cantar en los velorios

Aunque el fuerte de su facturación comercial se concentra en la animación de fiestas de quinceañeros, donde realiza de manera habitual entre cuatro y seis eventos semanales con tarifas distintas a la de los velorios, el artista utiliza las presentaciones funerarias como una plataforma de difusión digital.

“Mi fuerte, ni nicho, son los quinceañeros, pero este tema del velorio es parte de hacerme más conocido, entonces trato no de enriquecerme con el tema de los velorios sino de viralizarme”, reconoció.

Y agregó: “Yo siempre a la familia le digo que me apoye con la movilidad o el tema de mi pasaje. Estamos hablando de entre 150 o 200 dólares. Para otros eventos tengo un precio, que es otro, y que he logrado gracias a la viralidad de mis videos”.

El impacto de sus videos online motivó además el lanzamiento de "Levántame el cajón", una producción grabada en colaboración con un intérprete de reggaetón de origen peruano que actualmente funciona como el himno oficial de estas ceremonias y se encuentra disponible en la plataforma digital YouTube.

Espectáculos en velorios: entre el rechazo y la aceptación

A pesar de la aceptación que generalmente recibía de los familiares de los fallecidos, la irrupción de música festiva en las salas velatorias generó controversias y rechazo entre diversos usuarios de las plataformas digitales.

“Hubo comentarios negativos, porque era la primera vez que veían algarabía en un velorio. Pero los tiempos van cambiando: nosotros queremos llevar alegría en un momento tan triste. Sacar a la familia de una vibra de tristeza a un tema más emocionante y feliz, y recordar a la persona como fue. Respeto los comentarios de las personas, pero veo que es otra manera de despedir a un ser querido”, explicó.

En ese mismo sentido, el artista comparó su labor con la de otros géneros musicales tradicionales contratados para los entierros. "Hace unas semanas me contrataron para un velorio en el que también había mariachis. Cuando llegó su momento empezaron a cantar música muy triste y yo vi a la familia derrotarse y quebrarse. Siento que la música urbana hay un poquito más de gozo”, subrayó.

"Me ha tocado ir a eventos donde los familiares de 60 años me empiezan a mirar mal porque no lo ven bien. Y cuando termina el show se acercan y me dicen que vieron a su familia tranquila y alegre, y que eso lo logré yo", indicó.

“Todas levantaron el cajón y bailaron”, la increíble anécdota del cantante

El cantante dijo que las situaciones de baile colectivo son comunes y suelen requerir de su propia intervención física para evitar accidentes con el ataúd. "Una vez falleció un señor que le decían ‘Toto’, que tenía hijos de diferentes señoras. Eran como cinco o seis”, repasó.

El cantante también se dedica a otra clase de eventos como el que hizo junto al futbolista peruano Cristian Cueva.

“Fueron todas, levantaron el cajón y comenzaron a bailar. Por eso cantamos todo lo positivo de la persona", agregó y señaló que, a su tarea de cantante, a veces le suma otras para no sufrir contratiempos: "Yo a veces me pongo al costado de ellos a ayudar porque siento que hay tanta algarabía y están tan alegres por ser la última vez que le van a bailar, que parece que se va a salir (el cadáver)".

Una tendencia que irá en aumento, según el cantante

Para Huancahuari Armes, la tendencia de programar entierros personalizados con ritmos urbanos se consolidará como una pauta cultural común a nivel global en el corto plazo.

"Existe en otros países que las personas preparan su velorio con quienes quieren que asistan y quienes no. Esto que nació en el barrio, al final se va a ir normalizando y lo van a hacer en cualquier lugar", manifestó.

En esa dirección, añadió: "Lo mío es cantar y animar. Me he atrevido a hablar con los asistentes. Ahora las personas están viendo diferente la forma de despedir a un ser querido".

Finalmente, el artista describió el modo en que distribuye su agenda semanal de trabajo entre las fiestas de adolescentes y las ceremonias fúnebres: "Me gustan mucho los velorios porque puedo llevar una vibra diferente. Y también me gusta trabajar para los quinceañeros. Todas las semanas estoy entre cuatro y seis quinceañeros".

"A mí me gustaría que me despidan así. Que me canten mis amigos y que mi familia y mis hijos me recuerden como una persona querida”, señaló.