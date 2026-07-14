Con el dato del IPC de junio, ¿cuánto cobrarán los estatales de Neuquén de aumento salarial?

El porcentaje surge de la segunda actualización por inflación del año. Lo percibirán con los sueldos de julio.

Será el tercer aumento del año y el segundo de la pauta salarial de este 2026.

Los trabajadores estatales de la provincia de Neuquén cobrarán con los sueldos de julio el segundo aumento en los haberes de la pauta salarial de este 2026, a partir de la actualización por el Índice de Precios al Consumidor ( IPC ).

Un mecanismo que se da a partir del acuerdo al que arribaron los gremios estatales con el gobierno provincial, por el cual no solo percibirán estas actualizaciones, sino también, para el caso de los docentes, el cobro de un bono (el segundo) en septiembre, dado que ATEN selló su pauta de manera anual.

El incremento que los estatales percibirán ahora se calculó en base a los datos de inflación del segundo trimestre (abril, mayo y junio), lo que arrojó una suba del 7,25 por ciento, según se informó desde el Ministerio de Economía de la provincia a LM Neuquén .

Las actualizaciones salariales trimestrales de manera automática se basan en una fórmula compuesta por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC y la inflación neuquina. El último aumento se había dado con los salarios de abril, y fue del 9,13 por ciento.

Según el acuerdo,al final de cada trimestre se calcula la variación de precios en base a las estadísticas de Nación y Provincia y, con ese ponderado, los incrementos impactan en los salarios que se depositan en el último mes del trimestre.

Sebastián Fariña Petersen

Los aumentos en el año

En este año, los estatales neuquinos ya recibieron un incremento en sus haberes en enero, con el cálculo de la inflación correspondiente al cuarto trimestre del año pasado (octubre, noviembre y diciembre).

La segunda variación se dio con el cálculo del Índice de Precios al Consumidor del primer trimestre (enero, febrero y marzo), mientras que el 31 de julio los empleados que dependen del Poder Ejecutivo recibirán un incremento salarial por tercera vez en el año, a partir del mencionado cálculo de inflación de abril, mayo y junio.

Con esta misma fórmula, la siguiente suba (para ATEN y a la espera de lo que acuerden ATE, UPCN y Viales) se concretará con los salarios de octubre, donde los trabajadores estatales recibirán un aumento en base a los datos de inflación del tercer trimestre del año (julio, agosto y septiembre) y el último se cancelará tomando el cálculo de octubre, noviembre y diciembre.

Respecto a la modalidad de pago, desde diciembre de 2023 se dio un cambio. Antes se había implementado un cronograma en el que cada sector cobraba en una fecha distinta. Pero esto se modificó y ahora todos los estatales (personal de Salud, Policía, administración central, organismos descentralizados y los agentes del Consejo Provincial de Educación) cobran el mismo día sus sueldos, que se depositan en las cuentas del Banco de la Provincia del Neuquén (BPN). También perciben sus haberes allí los jubilados, pensionados y retirados del ISSN, con el aumento correspondiente sin planilla complementaria.