Impulsan proceso de concursos de ascenso y jerarquías en escuelas de Neuquén: qué puestos cubrirán

Como parte del ordenamiento impulsado en múltiples áreas desde la actual gestión de Gobierno provincial , el Ministerio de Educación , en conjunto con los equipos del Consejo Provincial de Educación (CPE) , puso en marcha desde diciembre de 2025 los concursos de ascenso y jerarquía. En algunos casos, estas instancias no se realizaban desde 1996.

Actualmente, se encuentran activos once procesos que alcanzan a los niveles Secundario e Inicial, Primario y Especial; y a las modalidades Técnica, y de Educación Para Jóvenes y Adultos (EPJA). En cada caso se cuenta con un jurado propuesto por representantes del ejecutivo y por el sindicato docente, y la elección es fruto de la votación de las y los docentes habilitados.

Estos procesos que se llevarán adelante a lo largo del año resultan fundamentales para garantizar la carrera docente, además de la estabilidad laboral, dado que habilitan la cobertura de los cargos de jerarquía por docentes que cuenten con trayectos validados de formación, antecedentes y oposición.

Los concursos nivel por nivel

Tras la decisión política asumida desde la cartera educativa, los tiempos de los concursos son gestionados por cada nivel y modalidad. Por ello, los momentos en los que se encuentran varían de uno a otro.

En los niveles Inicial, Primario y la modalidad Especial, la titularización para cargos de Supervisión lleva 30 años sin realizarse, por lo que la decisión política en marcha resulta un parteaguas. Se llevan adelante en paralelo los concursos de ascenso para dirección y vicedirección con una cantidad de inscriptos que supera los 2280, que buscan cubrir alguno de los 315 cargos vacantes, de los cuales 42 corresponden a supervisión. En cuanto a la instancia del proceso, en mayo fueron elegidos los jurados y ya se iniciaron los exámenes para vicedirectores y directores.

En el caso de EPJA desde hace 10 años no se realizan concursos; por lo que en el proceso activo hay 12 vacantes a titularizar en cargos directivos de Escuelas Para Adultos (EPA) y Nucleamientos Educativos. Durante los primeros días de junio tuvo lugar la primera instancia evaluativa de la que participaron 17 postulantes.

Los puestos a cubrir se distribuyen en todo el territorio provincial, en las localidades de Cutral Co, Plaza Huincul, Rincón de los Sauces, Centenario, Senillosa, Zapala, Piedra del Aguila, Loncopué, Neuquén capital y Valentina Sur, San Martín y Junín de los Andes.

Por su parte, la situación en el nivel Secundario (CPEM) y modalidad Técnica (EPET y EPEA) da cuenta de una década sin garantizar este mecanismo de ascenso en la carrera docente. Esto explica que haya un total de 201 cargos vacantes distribuidos en toda la provincia -de los cuales casi 122 corresponden solo a CPEM-; en tanto que 622 es la cantidad de docentes inscriptos.

Las categorías a concursar son: regente de Cultura Técnica en EPET y EPEA, y vicedirección en las anteriores y también para CPEM. En cuanto a los tiempos, en septiembre se realizará la primera etapa de evaluación teórica; mientras tanto, las y los aspirantes cuentan con un espacio de acompañamiento y preparación. De acuerdo con el cronograma, en diciembre de este año tendrá lugar la instancia final, que será presencial y con defensa oral.