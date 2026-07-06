Con los aumentos, hay cuotas de colegios privados que ya pasan los 1.6 millones en Neuquén: uno por uno, cuánto salen

Los abonos mensuales suelen ajustarse en base a las subas salariales de los docentes. Hay un amplio rango de precios según cada institución y prestaciones educativas.

A pocos días del inicio de las vacaciones de invierno , los estudiantes del nivel primario y secundario de Neuquén ya empiezan a avizorar el segundo semestre del año. Para las familias que eligen la educación privada para sus hijos, la segunda mitad de 2026 llega con cuotas más caras de los colegios: los abonos van de los 350 mil a más de un millón de pesos, y se esperan nuevas subas en agosto.

LM Neuquén actualizó el listado de precios que tienen las cuotas en los principales colegios privados de Neuquén capital y Cipolletti, en base a la información que recibieron los padres de los estudiantes. Aunque existe un amplio rango de valores y muchos establecimientos brindan descuentos para hermanos y otras bonificaciones, las precios suelen ser onerosos para las familias de la zona.

Desde el inicio del ciclo lectivo hasta hoy, los colegios privados incrementaron el valor de las cuotas. En su mayoría, lo hacen en base a las actualizaciones salariales que reciben los docentes y que van atadas a un promedio entre el IPC neuquino y el que mide el INDEC.

Si bien no todos los establecimientos tienen las mismas políticas de actualización, los abonos mensuales se ajustaron en el transcurso del primer semestre y se espera que en agosto las familias enfrenten nuevos incrementos, ya que en julio está prevista una nueva actualización salarial para los trabajadores de la educación.

Ya desde el inicio de 2026, LM Neuquén informó que los colegios más exclusivos de la región, que suelen ofrecer educación bilingüe y doble jornada de escolaridad, tenían cuotas en torno al millón de pesos por mes. Con las subas de agosto, algunos de esos espacios podrían cobrar abonos por encima de 1,6 millones.

Las cuotas de los colegios, sin embargo, varían en base a cada establecimiento, si se elige la jornada doble o completa y también en base al nivel educativo de cada estudiante, con valores que aumentan a medida que el alumno avanza en su trayectoria escolar.

Cuánto cuestan las cuotas en los colegios privados de Neuquén

Los colegios más prestigiosos de la región tienen cuotas que ya superan el millón de pesos. Según datos difundidos por los padres, el Colegio Lincoln sobre calle Los Aromos del barrio Alta Barda, tiene un arancel de unos 740 mil pesos aproximadamente para el nivel inicial, y ronda los $830.000 para primer grado.

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Los estudiantes de primaria, entre segundo y séptimo grado, deben pagar una cuota mensual de un millón de pesos y el valor para los estudiantes de secundaria es apenas superior a ese valor, también con un montón de siete cifras.

En el barrio Santa Genoveva, el colegio internacional San Agustín tiene cuotas de 780 mil pesos mensuales para los estudiantes de nivel primario, lo que representa una suba de casi 10% con respecto a las abonos difundidos a principios del ciclo lectivo. Los precios se modifican a medida que el estudiante avanza en su trayectoria educativa.

Entre las escuelas más prestigiosas de la ciudad se cuenta el Colegio Confluencia, sobre Leloir al 200, una opción elegida por las familias con más de un hijo en edad escolar porque ofrecen bonificaciones para hermanos.

Según los valores que van a regir a partir de agosto de 2026, el jardín de infantes para los niños de 3 y 4 años exigirá un pago de $767.028 con jornada simple. Los niños de 5 años pagarán $1.311.061 para un programa de doble jornada.

Este colegio bilingüe tendrá en agosto cuotas mensuales de $1.380.064 para los alumnos de primer ciclo de primaria, que van de primero a tercer grado. Los niños que van a cuarto o quinto grado tendrán una cuota mensual de $1.511.140 y hay una leve variación en sexto y séptimo grado: el valor mensual será de $1.551.760.

Para el nivel medio, la cuota desde agosto subirá a $1.659.467, siempre con propuestas de doble jornada de escolaridad y educación bilingüe. Desde la institución aclararon que estos precios no tienen en cuenta las bonificaciones que reciben por hermanos, y que varían de acuerdo al grupo familiar.

En el Colegio Bilingüe Neuquén, del barrio Confluencia, la cuota actual del nivel primario es de $1.206.667, que va de primero a sexto grado. El valor se incrementó cerca del 19% con respecto al inicio de este ciclo lectivo, cuando el monto para ese nivel educativo era de $1.012.990.

Así, se estima que las cuotas para jardín de infantes rondan ahora los $603 mil y los $758 mil por mes, según la edad de los estudiantes. Las familias que tengan hijos en el nivel medio afrontan cuotas que rondan los 1.3 millones de pesos.

Entre las alternativas con sólida formación en idioma inglés, las familias de la zona también eligen Sunrise School, en Cipolletti. Según la información difundida a las familias, las cuotas mensuales en junio y julio para jardín de infantes de 2, 3 y 4 años tienen un costo de $783.480 por mes, mientras que el jardín con jornada extendida y el de 5 años ascienden a $1.116.790.

En el nivel primario, la cuota para el primer ciclo, de primero a tercer grado, es de $1.522.000 y para los alumnos de cuarto a sexto grado el valor es de $1.638.180. Finalmente, en el nivel medio, tanto para el grupo de séptimo de primaria como para los cinco años de secundaria, se difundió un arancel mensual de $1.677.340.

Las familias que eligen el ISI College, ubicado en Belgrano al 500, pagan una cuota de $834.320 para el nivel inicial, aunque los precios varían de acuerdo al nivel educativo de cada alumno.

Las opciones más accesibles para la educación privada

Las escuelas de mutuales o de congregaciones religiosas se cuentan entre las opciones más accesibles para las familias que eligen la educación privada para sus hijos.

En el Instituto María Auxiliadora, por ejemplo, el valor de la cuota mensual para la primaria es de $327.390, según los últimos pagos abonados en junio.

El colegio AMEN de la Asociación Mutualista Evangélica, tiene cuotas desde 370 mil a los 515 mil pesos según el nivel educativo, desde jardín de infantes hasta el secundario.

Para la sala de 3 años, el valor mensual es $509.210, aunque las familias pueden obtener una bonificación para pagar sólo $458.289. En la salda de 4 y 5 años, el valor por mes es de $370.168 y de $333.151 por el valor bonificado.

Para el nivel primario, la cuota es de $373.640 y se reduce a $336.276 si se accede a una bonificación. El primer ciclo del nivel medio, entre primero y tercer año, tiene una cuota de $471.543 y baja a $424.389 con los descuentos. Los alumnos de cuarto y quinto, por otro lado, pagan $515.885 por el arancel completo y $464.297 si les otorgan una bonificación.

El colegio Jean Piaget, de Santa Genoveva, es otra alternativa asequible, aunque con valores un poco más elevados que en las escuelas religiosas. El valor de la cuota mensual para el nivel primario es de $504.000.

El colegio Neuquén Oeste, por su parte, es uno de los centros de educación privada con cuotas más accesibles para las familias. La Fundación Neuquén Oeste difundió los valores de las cuotas de julio, que van de los $202.700 para el nivel inicial y bajan a 185 mil pesos para el nivel primario. Los estudiantes secundarios, por su parte, pagan un valor de 225 mil pesos con los descuentos por pagos tempranos.