Dos amigos consolidan una empresa con alta demanda en Neuquén

Recibieron un crédito de casi 30 millones de pesos a través del programa provincial Proyecta Futuro, con el que compraron más recursos para su empresa de alquiler de volquetes

El vínculo de Agustín García Vasvari, de 28 años y Lucas Renda , de 25, está marcado por la amistad y también por una alianza de trabajo. Hoy lideran una empresa que vivencia un ritmo de crecimiento sostenido y, como consecuencia, explican, del auge en el sector de la construcción que hay en la provincia.

Pero no siempre fue así. “Al principio, al proyecto hubo que ponerle muchas ganas para lograr salir adelante, fue cansador”, contó Agustín al pensar la forma en que comenzó a forjarse “Viento Sur”, hace dos años atrás, cuando tuvieron que superar distintos sobresaltos que, con el tiempo, permitieron el crecimiento del emprendimiento.

“Estuvimos viendo qué servicio podríamos prestar y notamos que había bastante demanda de retiro de escombros y residuos, y también queríamos trabajar en algo distinto para diferenciarnos de los servicios que comúnmente eran ofrecidos”, explicó.

Ese impulso les permitió avanzar sobre el “ABC” para emprender, trabajando, por ejemplo, en el análisis del mercado. “La oferta no alcanzaba para cubrir la demanda, así que estudiamos cuánta competencia había y así decidimos encarar el proyecto”, comentó.

Socios fundadores

Con menos de 30 años de edad, ambos son los socios fundadores de esta empresa dedicada al alquiler de volquetes para residuos y venta de áridos, ubicada en la capital neuquina. Los jóvenes apuestan al trabajo y a la identificación de oportunidades para seguir desarrollándose en la región.

“Avanzamos bastante, con el crédito compramos 28 volquetes que nos permitieron llegar a los 100, y ya tenemos tres camiones”, señaló Agustín para graficar el volumen de recursos con los que cuenta la firma para prestar servicio en las ciudades de Neuquén, Plottier y Centenario.

El crédito al que hace referencia es el que otorga el gobierno de la Provincia del Neuquén en el marco de la línea crediticia “Proyecta Futuro”, que otorga hasta 30 millones de pesos a jóvenes de 18 a 35 años que tengan un emprendimiento, una pyme en marcha o realicen una actividad profesional (con una antigüedad mayor a seis meses) y generen valor en alguna de las siete regiones.

Cómo se accede al crédito

Se implementa a través del acompañamiento técnico de la subsecretaría de Juventud, del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, y la asistencia económica del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADeP).

Agustín y Lucas se conocen “de la vida, por amigos en común, desde la adolescencia” y desde entonces, comparten una amistad que nació en el barrio Centro de la capital, donde crecieron. Después de terminar la escuela secundaria, coincidieron en la necesidad de encontrar una respuesta al interrogante sobre cómo continuar un camino propio de trabajo y crecimiento.

En la capital, son muy pocas las empresas que prestan este tipo de servicio que “es un poco duro” ya que, al trabajar con residuos, “hay que tener muchos cuidados”.

Lucas se dedica al mantenimiento de los camiones, mientras que Agustín a la tarea administrativa. Pero al mismo tiempo, hacen lo que la empresa necesite en cualquier momento: “nos damos maña con todo”, aclaró Agustín.

Balance

El balance general que hacen hoy es bueno, y es lo que les permite seguir encarando el futuro de la firma. La última compra de los volquetes a partir del crédito de poco más de 29 millones de pesos del programa Proyecta Futuro les permitió dar un significativo salto de crecimiento que es el objetivo principal que persigue el programa.

“La verdad que se valora mucho este tipo de ayuda, es difícil cuando recién arrancas porque necesitas apoyo”, reconoció Agustín. “Nos pasaron las condiciones, vimos que podíamos calificar y ahí empezamos todo el proceso”, comentó y destacó la atención que recibieron desde el gobierno provincial para aplicar a la línea de crédito.

Ya en una etapa de pleno crecimiento de la empresa, Agustín sintetiza que “hay que estar atento a lo que hay y aprovechar el momento”. Una convicción que lo acompaña a él y a su socio desde los inicios y que hoy sigue orientando la proyección de la firma.