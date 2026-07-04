Cómo estará el tiempo este finde en Neuquén: además del frio extremo llegarán fuertes ráfagas de viento

La AIC emitió un reporte que detalla el ingreso de un sistema inestable que provocará condiciones severas.

El frio y el invierno en general no dan tregua. Según el pronóstico emitido por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), las bajas temperaturas continúan y además, el comienzo de la semana traerá fuertes ráfagas de viento para Neuquén y alrededores.

El fin de semana comenzará con una mañana mayormente despejada y una temperatura máxima de 9°C. El viento soplará desde el este a 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 16 km/h.

Hacia la noche, el cielo se presentará cubierto y la temperatura descenderá hasta los -3°C. El viento rotará al sudoeste y disminuirá su intensidad, con velocidades cercanas a los 8 km/h. No se esperan lluvias durante toda la jornada.

Cómo estará el domingo en Neuquén

El domingo continuará con condiciones estables, aunque con abundante nubosidad. Durante el día el cielo permanecerá cubierto, con una temperatura máxima de 11°C y viento del oeste entre 26 km/h, con ráfagas de hasta 34 km/h.

Por la noche seguirá mayormente nublado, con una mínima de -4°C y viento del sudoeste de 21 km/h. Tampoco hay precipitaciones pronosticadas para esa jornada.

Así comenzará la semana

El lunes se espera un leve ascenso de la temperatura, con una máxima de 12°C y una mínima de -1°C. La jornada comenzará con cielo cubierto y terminará parcialmente nublada, mientras que el viento se mantendrá moderado desde el oeste.

El martes llegará un cambio más marcado en las condiciones meteorológicas. La temperatura máxima alcanzará los 19°C, aunque el cielo volverá a cubrirse y el viento aumentará durante la noche, con ráfagas que podrían llegar a los 73 km/h.

Para el miércoles, la AIC anticipa una jornada ventosa, con ráfagas nuevamente de hasta 73 km/h durante el día y probabilidad de lluvias débiles y dispersas hacia la noche. La máxima será de 15°C y la mínima descenderá hasta los -5°C.