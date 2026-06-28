El invierno no da tregua: así estará el tiempo en Neuquén con temperaturas mínimas bajo cero toda la semana

El frío seguirá dominando la provincia durante los próximos días. La AIC anticipó mañanas con heladas y períodos de viento en distintas regiones.

Neuquén se prepara para atravesar una semana marcada por el frío intenso. Las temperaturas bajo cero volverán a ser protagonistas durante las madrugadas y las primeras horas de la mañana, mientras que las tardes tendrán máximas moderadas y una sensación térmica que podría descender por efecto del viento.

Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) , el aire polar continuará instalado sobre la región durante buena parte de la semana. Se esperan heladas generalizadas en el Alto Valle, la meseta y la cordillera, con registros aún más bajos en sectores rurales y zonas alejadas de los centros urbanos.

Aunque el sol podría aparecer durante varias jornadas, no será suficiente para desplazar el frío. En Neuquén capital y localidades cercanas, las máximas apenas superarían los 10 grados, mientras que después del atardecer la temperatura volverá a caer rápidamente.

En el Alto Valle, el comienzo de la semana estará acompañado por heladas intensas. Las temperaturas mínimas podrían ubicarse entre los 4 y los 6 grados bajo cero, principalmente en barrios periféricos, sectores rurales y áreas cercanas a los ríos.

El lunes tendrá cielo entre despejado y parcialmente nublado. Durante la tarde, la temperatura aumentará lentamente hasta alcanzar una máxima cercana a los 11 grados. Sin embargo, el ambiente continuará frío y el descenso volverá a sentirse con fuerza durante la noche.

AIC lunes y martes

El martes se mantendrán las bajas temperaturas y aumentará la presencia del viento. Las ráfagas podrían superar los 60 kilómetros por hora en algunos sectores, provocando una sensación térmica inferior a la indicada por los termómetros.

El miércoles continuará el ingreso de aire frío, con una madrugada nuevamente bajo cero. Durante la tarde podría registrarse una leve mejora, aunque las máximas seguirán siendo bajas para la región.

Hacia el jueves y el viernes se mantendrían las condiciones estables, con cielo mayormente despejado o con nubosidad variable. Las heladas continuarán durante las primeras horas y el frío se hará sentir especialmente antes del amanecer.

AIC miércoles, jueves y viernes

Zapala y la zona centro, con heladas fuertes

El panorama será todavía más riguroso en la zona centro de la provincia. En Zapala, Cutral Co, Plaza Huincul, Las Lajas y localidades cercanas se esperan temperaturas negativas durante las madrugadas y heladas de variada intensidad.

En sectores de la meseta, el viento podría intensificarse en distintos momentos de la semana. Esta combinación hará que la sensación térmica descienda de manera considerable, incluso durante las horas de la tarde.

Las máximas se mantendrán bajas, solo en 7 grados y, una vez que se oculte el sol, la temperatura caerá con rapidez hasta los seis grados bajo cero. También podría formarse hielo sobre rutas, caminos secundarios y calles poco transitadas.

En tanto, para el martes se espera que comiencen las nevadas y algunas ráfagas de viento.

AIC zapala

El norte neuquino también sentirá el frío

En Chos Malal, Andacollo, Huinganco, El Huecú, Buta Ranquil y otras localidades del norte provincial, las jornadas comenzarán con heladas y registros bajo cero.

El cielo se presentará mayormente despejado o con períodos de nubosidad variable. Durante el día podría registrarse una recuperación moderada de la temperatura, aunque las noches volverán a ser muy frías.

Con condiciones similares a la región centro de la provincia, se espera que el martes comiencen las nevadas.

AIC chos malal

El frío más intenso estará en la cordillera

La cordillera y el sur provincial tendrán las temperaturas más extremas de la semana. San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura, Aluminé, Villa Pehuenia, Caviahue y Copahue comenzarán las jornadas con registros negativos.

En algunas localidades, las máximas apenas lograrán superar los 4 o 5 grados. La nubosidad será variable y no se descartan momentos de inestabilidad en sectores de alta montaña.

En Caviahue, Copahue y las áreas cercanas a los pasos internacionales, podrían encontrarse sectores con nieve acumulada o hielo sobre la calzada. Por este motivo, será importante consultar el estado de las rutas antes de iniciar un viaje.

AIC villa la angostura

Recomiendan circular con precaución

Las bajas temperaturas favorecerán la formación de hielo sobre calles, veredas, puentes y rutas. El mayor riesgo se presentará durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, cuando todavía no haya salido el sol.

A los automovilistas se les recomienda reducir la velocidad, evitar frenadas bruscas y mantener una distancia prudente con otros vehículos. También será importante proteger cañerías, medidores y conexiones de agua expuestas al frío.

El invierno seguirá mostrando su cara más dura en Neuquén. Pese a algunos períodos de sol y leves mejoras durante las tardes, las heladas, el viento y las temperaturas bajo cero acompañarán a gran parte de la provincia durante toda la semana.