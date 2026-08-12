Alerta amarilla por nevadas: qué zonas de Neuquén se verán afectadas

El SMN emitió un aviso por nieve para este jueves. Se prevén complicaciones en la circulación y riesgo en actividades cotidianas.

El SMN emitió en las últimas horas alertas de nivel amarillo por intensas nevadas y temperaturas de frío extremo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nieve para la jornada de este jueves 13 de agosto, la cual abarca a la franja cordillerana y precordillerana de la provincia de Neuquén.

Según el organismo nacional, el aviso contempla la presencia de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

La advertencia se enmarca en la continuidad de las condiciones invernales que afectan a la región, por lo que las autoridades solicitaron a los vecinos y automovilistas extremar las medidas de precaución.

Zonas afectadas y alcance del fenómeno

Según el mapa oficial de alertas, la zona afectada comprende todo el sector cordillerano neuquino, extendiéndose de norte a sur a lo largo del límite fronterizo. La constante caída de nieve podría originar acumulación sobre la calzada, baja visibilidad y complicaciones en la transitabilidad de las rutas nacionales y provinciales que conectan a las localidades cordilleranas.

Las zonas afectadas son: Cordillera de Aluminé, Cordillera de Chos Malal, Cordillera de Loncopué, Cordillera de Minas, Cordillera de Picunches y Cordillera de Ñorquín.

El nivel amarillo implica que la población debe mantenerse informada respecto a la evolución del clima, ya que las precipitaciones pueden alterar el ritmo habitual en los cascos urbanos y los pasos fronterizos.

Recomendaciones de seguridad

Ante la vigencia de este aviso meteorológico, los organismos de emergencias reiteraron la importancia de evitar desplazamientos nocturnos o durante las horas de mayor intensidad de las tormentas.

Asimismo, recordaron que se mantiene la portación obligatoria de cadenas para todos los vehículos que circulen por las rutas de la cordillera. Se aconseja verificar el estado de los caminos antes de salir, limpiar la acumulación de nieve en techos frágiles y seguir en todo momento las indicaciones de las fuerzas de seguridad desplegadas en las arterias provinciales.

Qué impacto tienen los niveles de alerta del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional posee un Sistema de Alerta Temprana que informa a la población sobre la posible ocurrencia de fenómenos meteorológicos que podrían poner en riesgo el ambiente, la vida o bienes materiales.

Dentro de ese sistema, existe una escala de colores con 4 tipos de alertas meteorológicas para identificar la intensidad del fenómeno. La alerta verde indica la ausencia de riesgos, mientras que la amarilla señala que pueden ocurrir “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas”, según informa el sitio web del SMN.

Por su parte, la alerta naranja indica que se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente”.

La alerta roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.

Un área puede tener más de una alerta en vigencia al mismo tiempo. Es decir, pueden coexistir una alerta de nivel amarillo por vientos y una naranja por lluvia.

Para establecer el nivel de alerta, el SMN tiene en cuenta algunos criterios técnicos que basados en 3 aspectos: la intensidad del fenómeno, los factores adversos -una situación no necesariamente meteorológica que puede aumentar el impacto del fenómeno meteorológico- y la probabilidad de ocurrencia de un evento meteorológico que representa una amenaza. Cada uno de estos factores se tiene en cuenta para determinar el nivel de alerta.

Las alertas y las advertencias se actualizan todos los días a las 6 y a las 18 horas, explica el SMN, pero, si la situación meteorológica lo requiere, se realizan actualizaciones adicionales fuera de esos horarios.

Además, como complemento también existen los avisos meteorológicos a muy corto plazo (ACP), pronósticos inmediatos que tienen validez de 3 horas y sólo se emiten por tormentas fuertes o severas, lluvias intensas en cortos períodos de tiempo y ráfagas fuertes y/o caída de granizo que puedan ser detectados a través de radares meteorológicos.|