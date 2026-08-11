Inseguridad en Centenario: entró al patio de una casa e intentó robarse el auto con un cuchillo

El sospechoso saltó el alambrado del patio delantero y forzó la cerradura del vehículo para hacerlo arrancar. Denuncian que la Policía nunca asistió al lugar.

Una pareja de Centenario vivió un episodio de inseguridad en su vivienda el pasado viernes 7 de agosto , cuando un hombre ingresó a su propiedad desde el patio delantero e intentó robarse el automóvil . El hecho sucedió a las 6 de la mañana en el barrio de la Mutual Policial y toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la casa.

Las víctimas denuncian la falta de asistencia policial, ya que no acudió ningún efectivo policial ante la denuncia por el intento de robo. También señalaron que el sistema de alarma no funcionó porque no activó el alerta para solicitar asistencia.

Ezequiel, dueño de la vivienda, explicó en declaraciones a LU5: “Este masculino ingresó al domicilio, intentó abrir el auto bruscamente y estaba con un cuchillo en la mano. Mi señora se estaba por ir al servicio de la mañana y lo vio por la cámara porque detectó una alerta y salió desesperada a correrlo. Yo estaba trabajando”.

Las cámaras de seguridad detectaron el movimiento del sospechoso, que saltó el alambrado del patio delantero para ingresar a la propiedad. Una vez allí, se dirigió hacia el auto e intentó abrirlo de forma brusca mientras sostiene un cuchillo.

“El hombre escaló el alambrado del patio delantero y entró hasta el lugar donde estaba el vehículo. Tomamos las medidas de seguridad que hay que tomar y estas cosas siguen pasando, nosotros llamamos a la policía y hasta el día de hoy no vinieron” indicó el vecino.

La alarma detectó el movimiento pero no emitió la alerta

La situación fue advertida por la residente de la vivienda, que estaba por salir hacia su trabajo y recibió la alerta de las cámaras de seguridad. Desde el interior de la vivienda le gritó al delincuente que se alejara y el hombre escapó del lugar.

El vecino explicó que el automóvil es antiguo y en el caso de que haya logrado ponerlo en marcha, el hombre podría haber escapado con su vehículo. “Y es un auto viejo, los autos viejos dentro de todo son arrancables” indicó Ezequiel.

Según relató la víctima, llamaron inmediatamente a la Policía cuando ocurrió el hecho, pero hasta el momento no se presentó ningún móvil policial en el domicilio. El hombre remarcó que tanto él como su esposa pertenecen a las fuerzas policiales y que pese a la denuncia realizada, continúan esperando asistencia.

Comisaría 52 de Centenario.

Nunca acudieron los efectivos policiales

No es el primer episodio de inseguridad que atraviesa la familia, ya que el año pasado delincuentes ingresaron a su vivienda y la desvalijaron, por esta razón incorporaron diferentes medidas de seguridad para resguardar la propiedad.

“El chorro te entra, te roba, te desvalija la casa y no se tiene ningún tipo de asistencia. Incluso nosotros contamos con un sistema de alarma de Prosegur, el monitoreo dispara una alarma pero al menos deberían llamar para verificar la situación” agregó Ezequiel.

El vecino reclamó que la inseguridad es una situación persistente en el barrio y que la organización vecinal es la única forma de protegerse. Además, señaló que la escasa cantidad de viviendas en el barrio, dificultan las alertas vecinales, debido a la poca gente que reside en la zona.

“Los vecinos tenemos un grupo vecinal que sí nos cuidamos entre nosotros, pero porque estamos disconformes. Estamos a la buena de Dios con nuestras cámaras, nuestra protección, somos cinco casas que están viviendo en el barrio” concluyó Ezequiel.