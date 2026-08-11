Neuquén Habita: cuál es la documentación necesaria para acceder a los créditos

El Gobierno detalló los requisitos técnicos que deberán presentar las familias para obtener el financiamiento en construcción, ampliación y refacción.

El Gobierno de la provincia de Neuquén informó cuál es la documentación necesaria para acceder a los créditos de Neuquén Habita , destinados a las familias que ya se encuentran en la etapa de presentación de la documentación técnica de sus proyectos.

La medida alcanza a quienes solicitaron financiamiento para construcción, ampliación o refacción de viviendas.

La información fue difundida por el Ministerio de Infraestructura, la Secretaría de Vivienda y Hábitat y el IPVU-ADUS, con el objetivo de facilitar el proceso de evaluación y aprobación de los proyectos presentados por los beneficiarios.

El programa provincial fue presentado en mayo de este año como una herramienta que busca generar una solución a un déficit habitacional creciente en la provincia.

Qué documentación se necesita para los créditos de construcción

Para quienes acceden a la línea de construcción de Neuquén Habita, será obligatorio presentar el plano municipal aprobado o con visado en trámite, el cual deberá contar con código QR o firma digital emitida por los municipios de la provincia.

Además, los solicitantes deberán entregar la Planilla de Cómputo y Presupuesto, utilizando el modelo oficial disponible en la Oficina Virtual del programa (https://oficinavirtual.viviendaneuquen.gov.ar/web/). Este documento deberá estar firmado tanto por el beneficiario como por un profesional matriculado y contar con el visado del colegio profesional correspondiente.

En aquellos proyectos que superen los 90 metros cuadrados, el plano deberá indicar expresamente cuál es la superficie que será financiada mediante el crédito. También será necesario presentar una nota firmada en la que se deje constancia de que la parte financiada no supera ese límite.

Sebastián Fariña Petersen

Los requisitos para obras de ampliación y refacción

En tanto, en la línea de ampliación, la documentación requerida incluye el plano municipal aprobado o con visado en trámite y la Planilla de Cómputo y Presupuesto confeccionada con el modelo oficial de la Oficina Virtual, firmada por el solicitante y el profesional matriculado, además del correspondiente visado profesional.

Para quienes soliciten un crédito destinado a refacciones, la exigencia del plano municipal dependerá del tipo de obra. Será obligatorio cuando los trabajos contemplen modificaciones estructurales, como demoliciones, construcción de nuevos muros o cambios en la cubierta del techo.

En todos los casos, también deberá presentarse la Planilla de Cómputo y Presupuesto firmada por el beneficiario y el profesional responsable, con el visado del colegio profesional.

El Gobierno provincial aclaró además que, cuando el lote esté ubicado fuera del ejido municipal, el plano deberá contar con la aprobación de la Dirección Provincial de Tierras.

Neuquén Habita ya superó los 3.400 inscriptos

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que contar con la documentación técnica correspondiente es un paso fundamental para avanzar en el proceso de evaluación y posterior aprobación de los créditos.

La iniciativa forma parte del programa Neuquén Habita, una política pública destinada a facilitar el acceso a soluciones habitacionales en toda la provincia.

Según los datos oficiales, el programa ya registra más de 3.400 personas inscriptas, consolidándose como una de las principales herramientas impulsadas por el Gobierno neuquino para promover el acceso a la vivienda propia y acompañar el desarrollo urbano en distintas localidades.

Los modelos oficiales y el detalle completo de la documentación requerida para cada línea de crédito pueden consultarse en la Oficina Virtual de Vivienda del Gobierno provincial.