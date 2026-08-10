En fotos: así se vivió la primera edición del Sunset en Batea Mahuida

Luego de una demorada apertura, el parque inició su temporada con música, gastronomía y una propuesta que convocó a vecinos y turistas. Mirá la galería.

La tan esperada apertura del Parque de Nieve Batea Mahuida finalmente se concretó y marcó el debut de Sunset Mahuida, una propuesta que combinó música en vivo, gastronomía regional y el imponente paisaje de la cordillera neuquina.

Desde las primeras horas de la tarde, una larga fila de vehículos se formó sobre el camino de acceso. Vecinos y turistas llegaron con entusiasmo para disfrutar de la primera edición de este evento, pensado para vivir la montaña desde una experiencia diferente .

La música estuvo a cargo de los DJ JJ y Luna Calabrano , de Della Sessions, quienes acompañaron la jornada con un set especialmente preparado para la ocasión. A su vez, la cerveza artesanal y la oferta de gastronomía local completaron una propuesta que invitó a disfrutar del entorno con amigos y en familia.

Durante gran parte de la tarde, los asistentes pudieron relajarse contemplando el paisaje único de Villa Pehuenia-Moquehue, donde el sol se abrió paso entre las montañas y realzó el intenso blanco que dejaron las abundantes nevadas de los últimos días.

Con el correr de las horas, el clima volvió a hacerse sentir y la nieve comenzó nuevamente a caer, marcando el cierre de una jornada que dejó un balance más que positivo.

El debut de Sunset Mahuida superó las expectativas y abrió la puerta a futuras ediciones de una iniciativa que busca combinar la música, la naturaleza y la identidad de uno de los destinos turísticos más atractivos de la provincia de Neuquén.

Las mejores fotos de la primera edición del Sunset en Batea Mahuida