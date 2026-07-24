Otra vez las 4x4 haciendo desastres en el Batea Mahuida: denuncian que son turistas brasileños

La zona del Área Natural Protegida Batea Mahuida volvió a estar en el centro de la polémica tras la viralización de nuevas imágenes que muestran a grupos de camionetas 4x4 ingresando ilegalmente a sectores restringidos.

El hecho, ocurrido esta semana, involucró a turistas extranjeros y guías no habilitados, según denunciaron referentes locales, y reavivó la preocupación por el daño irreversible que estas prácticas generan en el medio ambiente.

Los recorridos ilegales se detectaron en sectores como El Arco y Laguna Corazón , espacios de alto valor ambiental donde el tránsito está limitado. Las imágenes difundidas muestran huellas recientes, suelo removido y sectores alterados por el paso reiterado de vehículos.

Caravana de turistas brasileños

"Hay grupos de Brasil que se organizan y vienen y suben a esas zonas donde tenés áreas naturales protegidas. Hay mucha cantidad. Le hace bien a la economía del lugar, pero trae otro tipo de trastornos y de problemas que hoy está muy liberado eso", manifestó el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia, Lorenzo Lorente, en diálogo con LU5.

La preocupación de los Bomberos no es solo ambiental, sino también operativa. Lorente detalló que se detectaron caravanas masivas que superan con creces lo recomendado para la zona: "No va una sola, son varios, he contado hasta 20 camionetas".

Sus dichos coinciden con lo expuesto, el pasado miércoles, por el personal de la Comisaría 42° de Villa El Chocón, que llevó adelante un operativo preventivo sobre la Ruta Nacional 237 y la Ruta Provincial 68, en una jornada marcada por la presencia de agua nieve y bajas temperaturas.

Según se informó oficialmente, entre los viajeros asistidos durante el operativo, se encontraba una caravana integrada por alrededor de veinte vehículos provenientes de Brasil, "cuyos integrantes recibieron información preventiva para continuar su recorrido de manera segura", señalaron.

Lorente señaló que, ante la posibilidad de quedar encajados, estos grupos suelen autogestionar sus rescates para evitar ser detectados por las autoridades, aunque la intervención de los bomberos sigue siendo una posibilidad latente ante emergencias mayores.

Por último, el referente de Bomberos lamentó que este año no se haya mantenido el esquema de vigilancia que se implementó anteriormente en el ingreso al Arco. "Se había puesto un control en el ingreso, a alguien a controlar el ingreso y a pedir autorizaciones correspondientes. Este año, por ahora, no ha sido así", concluyó, subrayando que la falta de presencia institucional deja el área a merced de la discreción de los visitantes.

Un grave y triste antecedente

El jefe de Bomberos recordó el incidente ocurrido en julio del año pasado, cuando camionetas 4x4 hicieron maniobras similares en el sector, y criticó la levedad de las consecuencias legales para los infractores: "Dicho sea de paso, después los resultados fueron que fue irrisoria la multa que se le cobró a esa gente".

En aquel entonces, el Gobierno de la provincia de Neuquén multó a tres grupos de excursionistas que realizaban travesías en camionetas 4x4 por los paisajes de cubiertos de nieve en Villa Pehuenia. Transitaban por zonas no autorizadas y su presencia ponía en riesgo la flora autóctona de esa región.

Los trompos en la Laguna Corazón de Villa Pehuenia.

El director provincial de Fauna de la provincia del Neuquén, Nicolás Lagos, explicó que "en un operativo conjunto con Fauna, Guardaparques, el municipio de Villa Pehuenia y Gendarmería, se realizaron 7 actas de infracción por realizar la actividad sin autorización y en zonas no autorizadas”.

En tanto, en mayo de este año, se conoció la sentencia sobre dos jóvenes que realizaron maniobras con camionetas 4×4 sobre la Laguna Corazón. El juez de garantías Diego Chavarría Ruiz avaló el pedido del Ministerio Público Fiscal y de la defensa, y otorgó una suspensión de juicio a prueba por un período de 12 meses.

La Justicia determinó el cumplimiento de trabajo comunitario y financiar cartelería en el Área Natural Protegida Batea Mahuida.