Acusaron a otros dos conductores por realizar trompos en la laguna congelada de Batea Mahuida

Están acusados de hacer maniobras sobre el hielo con camionetas 4x4. El hecho causó daños en un área natural protegida.

Acusaron a dos de los conductores de 4x4 que derraparon sobre una laguna congelada.

Dos hombres fueron imputados por provocar daños en un área natural protegida en Villa Pehuenia , tras realizar maniobras con camionetas sobre una laguna congelada . El caso generó fuerte repercusión por el impacto en el ambiente y por tratarse de un sitio especialmente cuidado.

La imputación se realizó este martes y está vinculada a un hecho ocurrido durante el fin de semana largo del 9 al 13 de julio de 2025, en la laguna Corazón, dentro del Área Natural Protegida Batea Mahuida . Según la investigación, los acusados formaban parte de un grupo que recorrió la zona en una caravana de camionetas de alta gama.

De acuerdo a lo informado, al menos tres vehículos ingresaron a la playa de la laguna y realizaron trompos sobre el hielo durante varios minutos. Esa conducta no solo implicó circular por fuera de los caminos habilitados, sino que también generó daños en el entorno natural.

La causa ya tenía un antecedente. En marzo pasado, otro de los conductores involucrados había accedido a una suspensión de juicio a prueba. A partir del análisis de su teléfono, se logró identificar a los otros participantes, lo que permitió avanzar con estas nuevas imputaciones.

Laguna corazón Villa Pehuenia

Además, los propios involucrados habían publicado en redes sociales fotos y videos del momento, donde se los veía con las camionetas sobre la superficie congelada de la laguna. Ese material fue clave para la investigación.

Qué daños provocaron

Los vehículos circularon sobre zonas sensibles, incluso sobre raíces expuestas de araucarias, una especie emblemática y especialmente protegida en la provincia. Esto generó daños visibles en la vegetación y alteraciones en el lugar.

Un informe oficial detalló que el paso de las camionetas afectó el equilibrio del ecosistema, que es considerado frágil. En ese sector habitan distintas especies que dependen de ese ambiente, por lo que cualquier intervención puede tener consecuencias a largo plazo.

También se remarcó que las araucarias dañadas están protegidas por leyes provinciales y son una de las razones por las que se creó el área natural.

Inconscientes - se metieron con camionetas 4x4 a una laguna congelada

Qué resolvió la Justicia

El juez de garantías Maximiliano Bagnat avaló el pedido de la fiscalía, representada por la asistente letrada Julieta González, y fijó un plazo de un mes para continuar con la investigación.

Desde la fiscalía adelantaron que buscarán una salida alternativa, similar a la que se aplicó con el primer imputado. Explicaron que, aunque el hecho generó rechazo social por el daño ambiental, las penas previstas para este tipo de delitos son bajas.

El episodio tuvo gran repercusión en la comunidad, especialmente por tratarse de un área protegida y por el valor que tiene el cuidado del ambiente en la actualidad.

La investigación se inició a partir de una denuncia de la subsecretaría de Gestión Ambiental de Villa Pehuenia, que advirtió sobre lo ocurrido en la laguna. A partir de allí se recolectaron pruebas, incluidos los registros en redes sociales.

Por el momento, la causa sigue en etapa de investigación y no se descartan nuevas medidas en relación a los involucrados.