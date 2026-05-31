"Ampliar la solidaridad argentina", dos reconocidos profesionales lanzaron la fundación "Gractitud"

La nueva ONG impulsada por Facundo Pereyra y Diego Manfio buscará coordinar ayuda social, asistencia alimentaria y acciones solidarias en todo el país.

La solidaridad suele aparecer con fuerza en los momentos más difíciles, aunque uno de los grandes desafíos sigue siendo cómo sostenerla en el tiempo y garantizar que la ayuda llegue de manera transparente. Con esa idea como eje, el médico Facundo Pereyra y el ingeniero Diego Manfio anunciaron la creación de Fundación GRACTITUD , una organización que buscará coordinar acciones solidarias en distintos puntos del país.

La ONG nació a partir de la unión de proyectos solidarios que ambos ya venían desarrollando de manera individual y apunta a trabajar en asistencia alimentaria, donaciones, emergencias y proyectos comunitarios. Según explicaron sus impulsores, el nombre surge de la combinación de las palabras “gratitud” y “acción” , con la intención de transformar el agradecimiento en iniciativas concretas de ayuda social.

La fundación tendrá cuatro líneas principales de trabajo. Una de ellas será un banco federal de alimentos para recuperar productos aptos para consumo y distribuirlos en comedores y espacios comunitarios. También impulsarán una red de donaciones para organizar la entrega de ropa, calzado, insumos médicos y otros elementos esenciales.

Además, se conformará un comité de emergencias para intervenir ante incendios, inundaciones y otras contingencias, mientras que otro de los objetivos será desarrollar proyectos en localidades del interior donde, según remarcaron, muchas veces la asistencia tarda en llegar.

Ayuda ante desastres foto genérica

Uno de los puntos centrales del lanzamiento estuvo puesto en el esquema de funcionamiento de la organización. Los fundadores aseguraron que ningún integrante de la fundación cobrará sueldos ni honorarios y que todo el trabajo se realizará de manera voluntaria.

En paralelo, indicaron que una firma internacional de auditoría acompañará el control de balances, movimientos de fondos y procesos administrativos, con el objetivo de garantizar transparencia en el manejo de los recursos.

“El objetivo es amplificar la solidaridad argentina y generar confianza en los canales de ayuda”, señalaron Pereyra y Manfio durante la presentación del proyecto.

La fundación también abrió una convocatoria para sumar voluntarios en distintas áreas. La búsqueda incluye tanto tareas operativas como profesionales vinculados a salud, logística, sistemas, comunicación y gestión.

"Si alguien tiene ganas de ayudar, queremos hacer colectas, banco de alimentos, es una cosa muy linda. Estamos buscando voluntarios", afirmó Pereyra en una charla que dio en el centro de convenciones Domuyo en Neuquén capital este martes.

Facundo Pereyra en Domuyo (4) Maria Isabel Sanchez

Facundo Pereyra es médico especializado en medicina interna y gastroenterología y en los últimos años ganó visibilidad por sus charlas y contenidos vinculados a hábitos saludables y bienestar integral. Diego Manfio, por su parte, trabaja en proyectos relacionados con logística, tecnología y gestión organizacional.

Con el lanzamiento de Fundación GRACTITUD, ambos buscan consolidar una estructura federal que permita coordinar asistencia social, responder ante emergencias y canalizar donaciones en distintos puntos del país.