Una vecina fue atacada por un perro en Loncopué y recibió varios puntos

La mujer caminaba por el barrio Costa Esperanza cuando fue embestida por el animal. El caso reavivó el reclamo por perros sueltos.

Una mujer de Loncopué terminó herida y debió recibir atención médica luego de ser atacada por un perro cuando caminaba por la calle. El episodio generó preocupación entre los vecinos del sector, que volvieron a advertir sobre la presencia de animales sueltos y la necesidad de reforzar los controles.

El hecho ocurrió este sábado por la mañana, minutos antes de las 11, en inmediaciones de la calle Quintuco, en el barrio Costa Esperanza. La víctima es una mujer de 35 años, quien transitaba por la zona cuando fue sorprendida por el animal.

Según relató en la denuncia, el perro la embistió de manera repentina, sin que hubiera existido una provocación previa. Ante el ataque, la mujer intentó cubrirse el rostro con las manos para evitar heridas mayores, aunque igualmente sufrió lastimaduras importantes.

Después del episodio, la vecina fue trasladada al hospital local, donde recibió asistencia médica. Allí, los profesionales evaluaron las lesiones y realizaron las primeras curaciones.

Debido a la gravedad de las heridas, fue necesario efectuar tareas de desinfección y practicar suturas internas y externas en la zona afectada. La intervención médica permitió controlar la situación, aunque el ataque dejó secuelas físicas que motivaron la presentación correspondiente.

A Hospital Loncopué.jpg

De acuerdo con la información aportada, el perro tendría dueño. Tras lo ocurrido, la mujer se comunicó con la propietaria del animal para contarle lo sucedido y advertirle que iniciaría las actuaciones correspondientes por las heridas sufridas.

El caso no solo quedó en el plano médico, sino que también derivó en una denuncia para que se investiguen las responsabilidades. En ese marco, se espera que durante los próximos días avancen las medidas administrativas y contravencionales previstas por la normativa local.

Preocupación por los perros sueltos

En el barrio Costa Esperanza, los vecinos vienen advirtiendo desde hace tiempo sobre la presencia de perros sueltos en la calle. Aseguran que en algunas cuadras los animales circulan sin control y que esa situación complica el paso de quienes caminan a diario por el sector.

En este caso, la mujer fue atacada mientras transitaba por la vía pública y, según denunció, no hizo ningún movimiento que pudiera haber provocado la reacción del perro. El animal la embistió de manera sorpresiva y le causó heridas que requirieron atención médica, desinfección y suturas.

En este caso, las actuaciones deberán determinar si existió responsabilidad por parte de la persona a cargo del perro y si se aplicarán medidas contravencionales.

Loncopué

Qué puede pasar ahora

Luego de la denuncia, el caso quedó sujeto al avance de las actuaciones correspondientes. Se prevé que se analice el relato de la víctima, la atención médica recibida y la posible identificación del animal y de su propietaria.

También podrían intervenir las áreas municipales competentes para evaluar si corresponde aplicar sanciones o disponer medidas preventivas. Entre ellas, puede incluirse la exigencia de mantener al perro dentro de la propiedad, circular con correa y bozal, o cumplir con otros requisitos establecidos por la normativa local.

El caso continuará ahora con las actuaciones administrativas y contravencionales para definir posibles responsabilidades.