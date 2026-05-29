Quiniela La Neuquina hoy: resultados del viernes 29 de mayo de 2026, sorteo por sorteo

Todos los números ganadores de la Quiniela La Neuquina de esta jornada. Resultados de la Primera, Matutina, Vespertina, Nocturna y Sorteo Extraordinario actualizados en vivo.

La Quiniela La Neuquina continúa siendo el juego de azar más arraigado en la cultura de los habitantes de la provincia. En este caso repasamos los resultados de hoy viernes 29 de mayo de 2026.

Bajo la administración del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) , este tradicional sorteo ofrece a los neuquinos la posibilidad de probar su suerte en cinco ediciones diarias, garantizando transparencia y seguridad en cada una de las apuestas realizadas en la red de agencias oficiales.

El juego se caracteriza por su modalidad bancada, lo que significa que los premios no dependen de un pozo acumulado, sino que están predefinidos según el monto apostado y la probabilidad de acierto.

Los apostadores pueden optar por números de una, dos, tres o cuatro cifras, con una escala de premios que se multiplica exponencialmente según la dificultad del acierto, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

El 78 abre el viernes con escándalo

El 7378 encabezó el sorteo número 31646 de la Previa de La Neuquina este viernes 29 de mayo de 2026. El 78, conocido en la tabla de la quiniela como "La Ramera", se impuso sin pudor en la mañana neuquina y dejó a más de uno con el ticket en la mano y una sonrisa cómplice.

Lo siguieron el 2534 en segundo lugar y el 8037 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 1710 en cuarto puesto y el 6424 en quinto.

Con La Ramera abriendo el viernes, la jornada promete ser tan movida como el número que la encabeza — todavía quedan cuatro sorteos para seguir apostando.

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Modalidades y formas de ganar en la Quiniela La Neuquina

Una de las opciones más elegidas por los jugadores locales es la apuesta directa, donde se selecciona un número y una posición específica dentro del extracto, que comprende del 1 al 20.

Sin embargo, la redoblona sigue ganando adeptos en toda la provincia, permitiendo combinar dos números de dos cifras en diferentes ubicaciones, lo que potencia significativamente el retorno de la inversión para el apostador.