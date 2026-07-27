Pasaron seis noches aislados en medio de un inédito temporal, y desesperados por la llegada de ayuda. Las imágenes del rescate que desataron la polémica.

Un escándalo: se escapó a la montaña con dos maestras de su hijo y quedaron atrapados por la nieve.

Días atrás se conoció el espectacular rescate de tres personas que permanecieron aisladas en un refugio cordillerano en Cajón del Maipo en Chile, en medio de un intenso temporal de nieve que afectó la región. Pero el operativo terminó en un escándalo, ya que se conoció la escandalosa historia detrás del rescate.

Según informaron medios locales, se trataba de un hombre que había escapado junto a dos maestras de jardín de su hijo.

El hombre, identificado como Manuel "El Chino" Orellana, había salido desde Santiago el 16 de julio hacia las Termas Valle de Colina junto a las docentes, pero un temporal de nieve los dejó varados en el refugio ubicado cerca de ese cañón andino.

Uno de los equipos de emergencia pudo llegar al lugar después que el hombre hiciera señas en medio de la nieve.

El operativo de rescate movilizó a los Carabineros, a la Policía de Investigaciones y también miembros del Ejército, Socorro Andino y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. La localización del grupo fue gracias a las señas que realiza Orellana a un helicóptero que se encontraba en la zona.

El refugio de las Termas había quedado abierto, justamente por si alguien quedaba varado y necesitaba refugiarse. Adentro del lugar, comentó el dueño del lugar a La Tercera, había comida, varias camas y cobijas, lo que se convirtió en el punto clave para la superviviencia de los jóvenes.

Qué dijo el hombre sobre el polémico viaje con las maestras

El caso generó gran repercusión en el país vecino, debido a la particular relación entre los tres. Incluso el protagonista principal del caso brindó una entrevista a Canal 13 donde brindó una insólita justificación: fueron hasta allí porque querían sacarse una foto en el lugar.

En su relato, el hombre aseguró que cuando iba en su auto una de las mujeres, a la que conocía del jardín, le hizo señas y lo invitó a salir con ella y su amiga, que estaban haciendo "una previa" porque era fin de semana largo. Contó, además, que decidió aceptar porque tenía el día libre y enseguida partieron hacia la zona de las termas.

Orellana precisó que conocía a las mujeres como "las tías del jardín" y la relación entre ellos sólo es "como amigos" y contó que él tiene pareja. "Cuando llegué a las termas no había nadie y me puse nervioso, y les dije chiquillas, vamos, se sacan la foto y nos vamos al tiro", contó.

Al mismo tiempo, reveló que no estaba enterado de la alerta por fuertes nevadas ya que es muy "ermitaño, no ocupo el teléfono" y que conocía la zona, por lo que no se encontraba preocupado frente a alguna inclemencia.

El operativo de rescate costó alrededor de 100 mil dólares

El capitán Matías Zagal, de la Prefectura Área de Carabineros, señaló en diálogo con un medio local: "Lo importante es que las tres personas se encontraban con vida. Al parecer se encuentran en buenas condiciones de salud. Nos acompañó bien la meteorología para poder hacer una operación bien segura y poder realizar la extracción con personal del Gope".

Por su parte, el director de Seguridad Pública e Inspección de la Municipalidad de San José de Maipo, Felipe Armijo, cuestionó que Orellana y las mujeres hayan ido al lugar pese a las previsiones climáticas y estimó que el operativo costó más de 100 millones de pesos chilenos, un poco más de 100 mil dólares.

"Si bien hoy sacamos cuentas alegres porque fueron rescatados con vida, tenemos que analizar el alto costo y hacer un llamado a que no siga ocurriendo", lanzó en diálogo con Canal 13.