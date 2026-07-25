Alerta por lluvia en Neuquén: cómo estará el tiempo este domingo en el Alto Valle

La AIC adelantó el regreso de la inestabilidad a la capital neuquina con probables precipitaciones y un leve descenso de la temperatura.

El fin de semana cierra con un cambio marcado en las condiciones del tiempo en Neuquén y los alrededores. Tras un sábado agradable aunque algo ventoso, el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipa la llegada de aire húmedo que traerá lluvias débiles y dispersas sobre la capital neuquina y las ciudades del Alto Valle durante este domingo.

Los neuquinos deberán sacar los paraguas y abrigarse un poco más para las actividades al aire libre, ya que las precipitaciones estarán acompañadas por un moderado descenso en los registros térmicos.

Según el reporte oficial emitido por la AIC, el domingo arrancará con un marcado aumento de la nubosidad y condiciones inestables desde las primeras horas. Durante la jornada diurna se esperan lluvias débiles y dispersas, con una temperatura máxima que alcanzará apenas los 14 °C, marcando un claro contraste con el calorcito del sábado.

El viento se hará sentir desde el sector noreste a unos 31 km/h, con ráfagas que podrían rondar los 40 km/h en horas de la tarde. Hacia la noche, la intensidad del viento tenderá a disminuir ligeramente, rotando hacia el sudoeste con velocidades cercanas a los 25 km/h, mientras que el termómetro bajará hasta ubicarse en una mínima de 2 °C, dejando un ambiente frío y con cielo mayormente cubierto.

Qué dice la AIC para la región cordillerana

El panorama en los valles está directamente vinculado con el constante ingreso de aire húmedo procedente del Océano Pacífico. Esta situación mantiene en alerta a la región cordillerana, donde se registran lluvias y nevadas persistentes desde el comienzo del fin de semana.

Quienes tengan previsto viajar hacia el centro o sur de la provincia deberán extremar las precauciones, ya que el mal tiempo continuará afectando la zona de montaña y podría complicar la transitabilidad en las rutas provinciales y nacionales, así como en los pasos fronterizos.

Qué pasará durante la semana

La variabilidad meteorológica llegó para quedarse en la región. Para el inicio de la semana hábil, el organismo regional anticipa que el lunes continuará con abundante nubosidad y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 56 km/h desde el oeste, con una máxima de 16 °C.

Sin embargo, el verdadero aire frío se consolidará hacia el martes y miércoles, cuando las mínimas caerán por debajo de los 0 °C, trayendo heladas matinales, jornadas inestables y la posibilidad de nuevos episodios de precipitaciones hacia la segunda mitad de la semana.