Qué dice el pronóstico para este sábado: ¿Llega la nieve a Neuquén?

En plenas vacaciones de invierno , y ante la perspectiva de disfrutar las últimas instancias del Mundial 2026, para este sábado se prevé una jornada especial para estar dentro de casa. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN ) anticipa para este sábado ll uvias y nevadas con periodos de tiempo fuerte .

Pronosticaron para la madrugada de este inicio de fin de semana lluvias con viento leve, mientras que para la mañana habrá lluvias y nevadas con una temperatura que descenderá a una mínima de 6 grados con viento de hasta 22 kilómetros por hora proveniente del sector Este.

Por la tarde cesarán las precipitaciones y la temperatura se elevará a los 11 grados de máxima bajo un cielo mayormente nublado. El viento soplará leve con ráfagas entre 51 y 59 kilómetros hora. Mientras que hacia la noche estará parcialmente nublado con una temperatura que descenderá a los 8 grados y viento leve.

Alertas por nevadas y lluvias

El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias durante la madrugada del sábado. Desde el organismo nacional indicaron que las zonas alcanzadas serán: Este de Loncopué, Este de Picunches, Este de Ñorquín, Oeste de Añelo, Oeste de Pehuenches, Sur de Chos Malal y Sur de Minas. Además de Catán Lil - Collón Curá - Zapala - Zona baja de Aluminé - Zona baja de Huiliches - Zona baja de Lácar.

Respecto a la alerta amarilla por nevadas, la anunciaron para las últimas horas del viernes con continuidad para la madrugada del sábado. Las zonas afectadas: Cordillera de Aluminé - Cordillera de Chos Malal - Cordillera de Loncopué - Cordillera de Minas - Cordillera de Picunches - Cordillera de Ñorquín

Cierre del finde fresco

Para el domingo se espera una jornada de frío intenso en la región. El cielo estará mayormente nublado durante gran parte del domingo en Neuquén y la zona de influencia. La temperatura mínima será de 3 grados en horas de la mañana con una máxima de 10 grados. El viento soplará leve y no se esperan precipitaciones.

El frío polar no se va de Neuquén. Claudio Espinoza

Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) pronosticó que continuará el ingreso de aire húmedo con aumento de nubosidad hacia la tarde y períodos inestables acompañados de lluvias débiles y aisladas. Habrá vientos débiles con mejoramientos temporarios el fin de semana. Se espera aire polar el domingo con descenso de la temperatura el lunes. Mientras que estarà frío e inestable la semana entrante con vientos débiles a moderados.