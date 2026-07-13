Pronostican fuertes vientos, lluvias de hasta 30 mm y nevadas: alerta amarilla del SMN

Se esperan intensos fenómenos que estarán acompañados de bajas temperaturas. Qué zonas serán las más afectadas.

El comienzo de la semana estará marcado por condiciones meteorológicas adversas en distintas regiones de la Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por lluvias intensas, nevadas, fuertes vientos y viento Zonda para este lunes.

El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Por este motivo, el organismo nacional pidió mantenerse informado y respetar las indicaciones de las autoridades locales.

En algunas zonas, los fenómenos podrían provocar complicaciones en las rutas, reducción de la visibilidad y dificultades para realizar actividades al aire libre.

Lluvias intensas en Neuquén y Río Negro

El SMN indicó que rige una alerta amarilla por lluvias. Durante la jornada se esperan precipitaciones acumuladas de entre 20 y 30 milímetros. Sin embargo, esos valores podrían ser superados de manera puntual, especialmente en las áreas de mayor elevación.

Las precipitaciones persistentes podrían generar acumulación de agua, anegamientos y complicaciones en caminos y rutas de montaña. También podrían aumentar el caudal de arroyos y cursos de agua.

Según precisó el organismo, las lluvias alcanzarán el oeste de Río Negro y de Neuquén, así como también el este de Santa Cruz.

Entre las recomendaciones se encuentran evitar actividades al aire libre, no sacar la basura, mantener limpios los desagües y sumideros y alejarse de zonas que puedan inundarse. En caso de que ingrese agua en una vivienda, se aconseja cortar el suministro eléctrico.

Alerta amarilla por fuertes nevadas

El organismo anticipó nevadas de variada intensidad, con acumulaciones de entre 10 y 20 centímetros. Esos registros podrían ser superiores en puntos específicos, principalmente en los sectores más altos de la cordillera.

En las zonas de menor elevación, las precipitaciones también podrían presentarse en forma de lluvia o aguanieve. Para la meseta sur de Santa Cruz, en tanto, se estiman acumulaciones de nieve de entre 5 y 10 centímetros.

Las nevadas podrían afectar la circulación y generar presencia de hielo sobre las rutas. Antes de viajar, se recomienda consultar el estado de los caminos, llevar cadenas y utilizar vehículos preparados para transitar bajo condiciones invernales.

También se aconseja revisar techos, canaletas y desagües, contar con agua potable, alimentos y un equipo de emergencia. Para prevenir intoxicaciones con monóxido de carbono, es fundamental mantener ventilados los ambientes donde se utilicen artefactos de calefacción.

Alerta por vientos fuertes

Otro de los fenómenos previstos es el viento intenso. Se esperan vientos provenientes del sector norte, con velocidades sostenidas de entre 30 y 45 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían superar los 65 kilómetros por hora en algunos sectores.

Ante esta situación, el SMN recomendó asegurar los objetos que puedan ser desplazados, cerrar puertas y ventanas y evitar permanecer cerca de árboles, postes, carteles publicitarios o estructuras que puedan caer.

La alerta amarilla comprende San Luis, sectores del oeste de Córdoba y el sur de La Rioja.

También será necesario extremar las precauciones al conducir, especialmente en rutas abiertas, donde las ráfagas laterales pueden provocar la pérdida del control del vehículo.

Alerta por viento Zonda en Mendoza

En el sur de Mendoza rige una advertencia amarilla por viento Zonda. El fenómeno podría presentarse con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora.

El Zonda puede provocar una reducción repentina de la visibilidad debido al polvo en suspensión. Además, suele generar un marcado aumento de la temperatura y un descenso considerable de la humedad relativa.

Frente a estas condiciones, se recomienda cerrar puertas y ventanas, asegurar elementos que puedan volarse y evitar encender fuego. También es importante mantenerse hidratado y proteger los ojos y las vías respiratorias del polvo mediante el uso de anteojos y barbijo.

El SMN recordó que las alertas pueden actualizarse durante la jornada, por lo que pidió consultar periódicamente los canales oficiales antes de iniciar viajes o actividades en las zonas afectadas.