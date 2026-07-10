Otro feriado confirmado: cuándo será el próximo fin de semana largo en Argentina

El calendario oficial mantiene varios feriados nacionales y días de descanso durante los próximos meses.

El calendario oficial todavía incluye varios feriados antes de que finalice 2026.

El Día de la Independencia , celebrado este jueves 9 de julio , marcó uno de los feriados más importantes del calendario argentino, incluso muchos pudieron disfrutar de un descanso extra largo porque este viernes 10 fue declarado día no laborable. Después de este descanso, muchos ya comenzaron a mirar el almanaque para saber cuándo llegará el próximo fin de semana largo.

De acuerdo con el calendario oficial, el Gobierno Nacional ya confirmó las fechas de cuándo serán los próximos feriados en el país.

Según precisaron, el próximo feriado será un lunes,lo que permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días para quienes no deban trabajar en esa fecha.

Pero el cronograma oficial también incluye otros feriados trasladables, jornadas inamovibles y un día no laborable con fines turísticos que extenderá uno de los descansos más largos del año.

El próximo feriado será el 17 de agosto

Luego del feriado por el Día de la Independencia, el siguiente descanso nacional llegará más de un mes después.

El próximo fin de semana largo confirmado en la Argentina será el del 15 al 17 de agosto, por el feriado de San Martín.

El próximo feriado será el lunes 17 de agosto, en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, una fecha incorporada al calendario oficial como feriado nacional trasladable.

En esta oportunidad, al coincidir directamente con un lunes, no será necesario modificar la fecha para conformar un fin de semana largo.

De esta manera, muchas personas podrán disponer de tres días consecutivos de descanso, uno de los principales objetivos del esquema de feriados trasladables implementado en la Argentina.

Qué feriados nacionales quedan durante 2026

El calendario oficial todavía contempla varias fechas relevantes antes de finalizar el año.

Después de agosto, el calendario continuará con otros feriados distribuidos entre octubre, noviembre y diciembre.

En septiembre no habrá feriados nacionales.

El lunes 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, es otro de los feriados trasladables que permitirá un descanso de tres días.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural, es otro de los feriados trasladables que permitirá un descanso de tres días. El 20 de noviembre , se recordará el Día de la Soberanía Nacional y se trasladará al lunes 23 p ara un nuevo fin de semana largo.

, se recordará el Día de la Soberanía Nacional y ara un nuevo fin de semana largo. El lunes 7 de diciembre fue establecido como día no laborable con fines turísticos, el martes 8 de diciembre se celebrará la Inmaculada Concepción de María, feriado nacional inamovible. Y el viernes 25 de diciembre se conmemorará Navidad, otro feriado inamovible.

Los fines de semana largos confirmados para lo que resta del año

Con las fechas ya definidas por el Gobierno Nacional, todavía quedan varios fines de semana largos para quienes puedan aprovecharlos:

El primero será del sábado 15 al lunes 17 de agosto por el feriado por el General San Martín.

por el feriado por el General San Martín. Luego llegará el descanso del sábado 10 al lunes 12 de octubre , correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

, correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En noviembre habrá otro fin de semana largo entre el sábado 21 y el lunes 23 , por el traslado del Día de la Soberanía Nacional.

, por el traslado del Día de la Soberanía Nacional. La combinación entre el día no laborable turístico del lunes 7 y el feriado del martes 8 permitirá disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso.

y el permitirá disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso. Antes de terminar el año también habrá un fin de semana largo entre el viernes 25 y el 27 de diciembre, gracias al feriado de Navidad.

Con este esquema, el calendario 2026 todavía ofrece varias oportunidades para organizar viajes, escapadas o actividades recreativas antes de la llegada del nuevo año.