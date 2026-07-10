Buscan a una mujer que se llevó del país a su hija de 11 años: alerta roja de Interpol

Interpol emitió un pedido de captura internacional para una mujer que abandonó el país con su hija sin autorización.

Una mujer argentina es buscada intensamente por la Interpol tras la denuncia de su expareja, quien la acusa de haber "secuestrado" a su hija y llevársela a Estados Unidos.

Marina Sabatier es rosarina, tiene 49 años y quedó bajo pedido de captura internacional . La Justicia penal de Santa Fe la acusa de haberse llevado del país a su hija de 11 años sin autorización del padre.

A partir de esa decisión, Interpol emitió una notificación roja, destinada a localizar y detener a personas buscadas para afrontar un proceso penal, y una alerta amarilla para dar con el paradero de la menor.

El fiscal Damián Cimino, integrante de la Unidad de Salidas Multiagenciales Alternativas del Ministerio Público de la Acusación, solicitó la intervención internacional con el objetivo de localizar a la mujer y avanzar con un eventual proceso de extradición hacia la Argentina.

La denuncia de "secuestro" y la sospecha de que estarían en Estados Unidos

Las sospechas apuntan a que Sabatier y la niña se encuentran actualmente en Estados Unidos, país del que la mujer también posee la nacionalidad. Según la investigación judicial, habría salido de la Argentina durante 2024 y desde entonces no regresó. Los investigadores sostienen además que la menor tampoco volvió a ingresar al país.

De acuerdo con fuentes judiciales citadas por TN, la causa se inició en mayo de este año, cuando el padre de la niña denunció su desaparición y se abrió un expediente por averiguación de paradero.

Sin embargo, con el avance de la investigación y la reconstrucción de los movimientos migratorios, la Fiscalía concluyó que no se trataba de un caso de desaparición sino de una presunta sustracción de menor agravada, por lo que modificó la calificación legal y solicitó la búsqueda internacional.

El antecedente judicial

El expediente tiene como antecedente un prolongado conflicto judicial entre los padres de la niña, que se desarrolló tanto en el fuero de Familia como en el ámbito penal. Durante ese proceso, el padre fue denunciado por su expareja por un presunto caso de abuso sexual infantil.

Con el avance de la causa, ese supuesto delito fue descartado por la Justicia y, según trascendió, se sospecha que la acusación habría sido falsa. No obstante, la restricción de contacto entre el hombre y su hija continuó vigente durante años. Según su propio planteo ante la Justicia, no mantiene contacto con la niña desde que ella tenía apenas tres años y medio.

La investigación también reveló que, en un expediente de Familia, la madre había informado que la menor ya realizaba actividades educativas en Florida, bajo la modalidad de home schooling. Esa situación fue observada por el Ministerio de Educación de Santa Fe, que consideró que la interrupción de la escolaridad en Rosario constituía una "negligencia grave".

Ante este escenario, el fiscal Cimino pidió la detención preventiva de Sabatier y requirió que, en caso de ser localizada en territorio estadounidense, se active el procedimiento de extradición previsto en los tratados internacionales vigentes entre la Argentina y Estados Unidos. Mientras tanto, la búsqueda de la mujer y de la niña continúa a través de los mecanismos de cooperación internacional coordinados por Interpol.