Neuquén La Mañana Día de la Independencia Neuquén celebró el Día de la Independencia con desfile cívico militar

Neuquén celebró el Día de la Independencia con desfile cívico-militar Maria Isabel Sanchez

Los neuquinos celebraron este jueves un nuevo aniversario del Día de la Independencia argentina con un desfile cívico-militar organizado por el gobierno provincial junto a la Fundación Banco Provincia de Neuquén (BPN).

La celebración se llevó a cabo sobre la avenida Mitre al 200 de la ciudad de Neuquén (frente al cenotafio de Malvinas), donde se realizó el tradicional desfile con la participación de instituciones civiles y militares.