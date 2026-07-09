Neuquén celebró el Día de la Independencia con desfile cívico militar
Reviví el acto central por el 9 de Julio en las calles céntricas de Neuquén, con la participación de instituciones civiles y militares.
Los neuquinos celebraron este jueves un nuevo aniversario del Día de la Independencia argentina con un desfile cívico-militar organizado por el gobierno provincial junto a la Fundación Banco Provincia de Neuquén (BPN).
La celebración se llevó a cabo sobre la avenida Mitre al 200 de la ciudad de Neuquén (frente al cenotafio de Malvinas), donde se realizó el tradicional desfile con la participación de instituciones civiles y militares.
La iniciativa contó con el acompañamiento del Banco Provincia del Neuquén, el Ejército Argentino, el Ministerio de Seguridad y la Policía de la Provincia del Neuquén, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, la Municipalidad de Neuquén y centros de veteranos y excombatientes de la Guerra de Malvinas.
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