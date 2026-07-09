Neuquén La Mañana 9 de Julio En 25 fotos: así fue el desfile del 9 de Julio en Neuquén

El desfile por el Día de la Independencia se realizó sobre la avenida Mitre de Neuquén. Maria Isabel Sanchez

Los neuquinos se volcaron al centro de la ciudad celebrando el 210º aniversario del Día de la Independencia argentina con un desfile cívico-militar organizado por el gobierno provincial junto a la Fundación Banco Provincia de Neuquén (BPN).

El desfile se llevó a cabo sobre la avenida Mitre de la ciudad de Neuquén (con el escenario de las autoridades frente al cenotafio de Malvinas), que contó con la participación de instituciones civiles y militares.

La iniciativa tuvo el acompañamiento del Banco Provincia del Neuquén, el Ejército Argentino, el Ministerio de Seguridad y la Policía de la Provincia del Neuquén, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, la Municipalidad de Neuquén y centros de veteranos y excombatientes de la Guerra de Malvinas.