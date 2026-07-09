En 25 fotos: así fue el desfile del 9 de Julio en Neuquén
El desfile cívico-militar contó con la participación de cientos de instituciones neuquinas. Hubo música tradicional y torta fritas.
Los neuquinos se volcaron al centro de la ciudad celebrando el 210º aniversario del Día de la Independencia argentina con un desfile cívico-militar organizado por el gobierno provincial junto a la Fundación Banco Provincia de Neuquén (BPN).
El desfile se llevó a cabo sobre la avenida Mitre de la ciudad de Neuquén (con el escenario de las autoridades frente al cenotafio de Malvinas), que contó con la participación de instituciones civiles y militares.
La iniciativa tuvo el acompañamiento del Banco Provincia del Neuquén, el Ejército Argentino, el Ministerio de Seguridad y la Policía de la Provincia del Neuquén, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, la Municipalidad de Neuquén y centros de veteranos y excombatientes de la Guerra de Malvinas.
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