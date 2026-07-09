Crítico incendio en Sakura: el preocupante testimonio de los vecinos

Comenzaron las tareas de enfriamiento. Sin embargo, el riesgo de derrumbe mantiene evacuadas a varias familias, que desconocen cuándo podrán volver a casa.

El impresionante incendio que se desató este jueves por la mañana en el depósito de Sakura ubicado en la calle Padre Mascardi movilizó un amplio operativo de emergencia en la ciudad de Neuquén.

Gracias a las tareas coordinadas entre las distintas áreas, las llamas ya fueron contenidas ; sin embargo, el enfriamiento del sector demandará varias horas más debido al colapso parcial de la estructura y al riesgo de nuevos derrumbes.

El ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini, confirmó a LM Neuquén que l a situación comenzó a estabilizarse gracias al trabajo coordinado de bomberos y organismos de emergencia que desplegaron sus habilidades para contener el cuadrante comprendido por las calles Padre Mascardi, San Martín, Benedetti e Hilario Cuadros.

"El incendio está controlado. Las llamas están contenidas y ahora estamos en tareas de enfriamiento porque colapsó el techo y las paredes tienen riesgo de derrumbe", aseguró el funcionario. "El incendio está controlado. Las llamas están contenidas y ahora estamos en tareas de enfriamiento porque colapsó el techo y las paredes tienen riesgo de derrumbe", aseguró el funcionario.

Las primeras diligencias comenzaron alrededor de las 10:30 y, luego de más de 7 horas, pasadas las 17:30, dotaciones de bomberos de las ciudades aledañas que vinieron a asistir comenzaron la retirada.

Omar Novoa

Operativo de enfriamiento

Nicolini explicó que las tareas continuarán durante toda la noche y que ya se organizó el reemplazo de personal para mantener el operativo activo.

En el lugar trabajaron más de 300 personas, entre efectivos de la Policía, la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo, personal sanitario y más de 19 dotaciones de bomberos provenientes de Neuquén, Plottier, Centenario, Senillosa, Plaza Huincul, Cutral Co y de Cipolletti y Cinco Saltos.

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Además, indicó que el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido recorrieron el lugar para seguir de cerca la evolución del incendio.

Respecto al origen del siniestro, aclaró que todavía no existen precisiones: "El personal de Bomberos Judiciales todavía no pudo ingresar porque la estructura sigue siendo insegura. Recién cuando no haya riesgo podrán comenzar la investigación para determinar las causas", explicó.

Omar Novoa

El drama de los vecinos: evacuaciones, incertidumbre y miedo por el derrumbe

Mientras los bomberos continúan con las tareas de enfriamiento del enorme depósito, los vecinos de las calles aledañas viven horas de incertidumbre. Algunos fueron evacuados, otros permanecieron dentro de sus viviendas, pero todos coinciden en el temor que generó el incendio y en la falta de certezas sobre cuándo podrán volver a la normalidad.

Andrea vive sobre la calle Benedetti, justo frente al paredón que presenta riesgo de derrumbe. Contó que cuando comenzó el incendio estaba trabajando y fue su hija quien la alertó de inmediato.

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"Más o menos a las 10:20 mi hija me avisó que había empezado el incendio. A las 12 nos vinieron a buscar y evacuaron a todos los vecinos. Hasta ahora no sabemos si podemos volver a nuestras casas y nadie nos dice nada", relató.

La mujer explicó que tuvo que abandonar rápidamente su vivienda junto a sus dos hijas, su marido y sus mascotas, que fueron trasladadas a la casa de familiares.

"No sé dónde voy a dormir esta noche. Necesito un poco de certeza porque la pared puede caer justo enfrente de nuestras casas", expresó con preocupación. "No sé dónde voy a dormir esta noche. Necesito un poco de certeza porque la pared puede caer justo enfrente de nuestras casas", expresó con preocupación.

Omar Novoa

También recordó el momento de mayor tensión. "Fue horrible. Estaba trabajando y cuando me avisaron salí corriendo. Le dije a mi hija que preparara una mochila mientras iba a buscarlas. Lo importante es que nosotros estamos bien, pero queremos saber qué va a pasar con nuestras casas", sostuvo.

Andrea aseguró además que el humo comenzó a ingresar a su vivienda antes de la evacuación.

"Entramos otra vez a la casa y todavía está el humo adentro. Se siente un olor muy fuerte, muy tóxico", contó. "Entramos otra vez a la casa y todavía está el humo adentro. Se siente un olor muy fuerte, muy tóxico", contó.

Su hija, Sofía, explicó que al principio no dimensionó la gravedad de la situación.

"Desde mi casa se veía muy poco. Cuando salí al patio vi la enorme columna de humo. Ahí entendí lo que estaba pasando", recordó.

La joven señaló que mantuvo la calma para tranquilizar a su hermana menor. "Le dije que estuviera lista por si teníamos que salir. Preparé una mochila con los DNI y algunas cosas por las dudas", relató.

Omar Novoa

Otra propietaria de una vivienda de la zona contó que inicialmente creyó que el incendio podría afectar a su dúplex.

"Una vecina me llamó porque el inquilino no estaba. Como son todos dúplex seguidos pensé que si se prendía uno se iban a prender todos" comentó y agregó visiblemente impactada: "Nunca vivimos algo así acá".

Omar Novoa

Por su parte, Evangelina, explicó que se encontraba tomando mates con su madre cuando comenzaron a escuchar las sirenas.

"Abrimos la puerta y vimos las llamas salir de Sakura. Sentimos mucho susto porque jamás imaginamos que un lugar tan grande pudiera incendiarse de esa manera", recordó.

La vecina comentó que la Policía incluso le consultó si las cámaras de seguridad de su vivienda habían registrado algún movimiento sospechoso antes del inicio del fuego.

"Nos preguntaron si habíamos visto a alguien prender fuego, pero la verdad es que no vimos nada", afirmó. "Nos preguntaron si habíamos visto a alguien prender fuego, pero la verdad es que no vimos nada", afirmó.

Omar Novoa

Otra de las vecinas, Patricia, relató que permaneció en su casa porque el viento alejaba el humo de su sector, aunque preparó todo por si debía evacuar. "Ya tenía lista la ropa, la documentación y mis animales porque no sabíamos hasta dónde podía llegar esto", contó.

También explicó que tomó medidas para evitar que el humo ingresara a la vivienda. "Cerré todas las ventanas y puse paños húmedos para evitar que entrara el humo. Era un humo negro y muy asfixiante para los vecinos que estaban del otro lado", señaló.

Finalmente, Patricia destacó el enorme despliegue de los equipos de emergencia durante toda la jornada.

"La verdad que fue un trabajo excepcional. Felicito a todos los bomberos y al personal de emergencias porque hicieron un trabajo magnífico".

Omar Novoa

Cuándo podrán volver los vecinos

Consultado sobre el regreso de las familias evacuadas, Nicolini sostuvo que todavía no existe una fecha definida. Explicó que primero deberán finalizar completamente las tareas de enfriamiento y luego especialistas municipales evaluarán la estabilidad de las paredes que permanecen en pie.

"Hasta que no esté 100 % seguro de que no hay ningún riesgo, no se va a habilitar el regreso de los vecinos", aseguró. "Hasta que no esté 100 % seguro de que no hay ningún riesgo, no se va a habilitar el regreso de los vecinos", aseguró.

El mayor peligro continúa concentrado sobre la calle Benedetti, donde una de las paredes del galpón presenta signos de posible colapso y mantiene restringido el acceso al sector.