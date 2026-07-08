Michael Jackson Live Experience llega a Neuquén con el homenaje al Rey del Pop

Con la obra The King, el tour se presentará en la capital provincial este jueves a partir de las 22.30 en el Casino Magic.

Los neuquinos tendrán la oprtuidad re revivir, a través de Leo Blanco , un tributo al Rey del Pop: el legendario Michael Jackson . Se presentará con una propuesta en escena única este jueves a partir de las 22.30 en el Casino Magic.

THE KING – Eternal Tour llevará al escenario una producción de alto impacto que revive la música, el ritmo y la potencia escénica que convirtieron a Michael Jackson en un fenómeno mundial, a través de coreografías icónicas y canciones que marcaron generaciones.

El espectáculo está protagonizado por Leo Blanco, artista cuya imagen fue destacada en un documental producido por la BBC de Londres y difundido en más de 70 países, reconocimiento que lo posicionó internacionalmente dentro de este universo artístico.

Una propuesta diferente y única para losfanáticos del Rey del Pop en la región. Podrán adquirir las entradas anticipadas en boletería del Casino y por entradauno.com

Leo Blanco

El joven imitador argentino, Leo Blanco, es quien homenajea al Rey del Pop. “Quiero ser el mejor imitador de Michael Jackson en la Argentina pero también quiero recorrer todo el mundo”, confió Leo Blanco en el documental inglés Hooked On The Look, de la cadena Barcroft TV.

Leo manifestó en esa entrevista su amor por el artista, fallecido ya hace 17 años. “Me crié viendo sus videos. Yo no soy de la época de mayor furor de él. Cuando nací, estaba un poco tapado, no se lo veía mucho. Tuve que buscar en internet para poder conocerlo más a fondo”, confió al programa de TN La Viola.

Dijo que para él es más que un cantante, es como un familiar. “A veces, con la falta de una imagen fuerte, uno la busca en otro lado”, agregó.

Respecto a la transformación de su rostro mediante una serie de cirugías, señaló: "En la primera, tuve una mala praxis. Tuve mucho miedo. Después, encontré a un doctor que me brindó mayor confianza. Por ejemplo, tengo cuatro cirugías en la nariz”. Contó que gastó más de 30 mil dólares para parecerse al artista. “Las operaciones incluyeron otras cosas como las cejas tatuadas o la depilación definitiva en el rostro”, detalló.

En la entrevista contó que "En los Estados Unidos encontré mucho amor hacia él. No podía caminar tranquilo. En los eventos, me ponen seguridad, no por lo que representa Leo Blanco, sino Michael”. Y agregó: “Esto es por amor. Soy yo y utilizo su imagen de una manera para hacer mi arte”.