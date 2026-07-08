Fin de semana largo en Neuquén: cómo funcionarán los servicios

La Municipalidad informó cómo será la prestación de los servicios esenciales durante los próximos cuatro días.

Con motivo del feriado por el Día de la Independencia y el día no laborable del viernes 10 de julio, la Municipalidad de Neuquén dio a conocer cómo funcionarán los servicios públicos durante el fin de semana largo.

Entre las principales novedades, la recolección de residuos se realizará con normalidad durante ambas jornadas.

Por su parte, el transporte público circulará con frecuencia de domingo tanto el jueves como el viernes.

Además, habrá modificaciones en el funcionamiento del Sistema de Estacionamiento Medido (SAEM), los Centros de Transferencia, las oficinas de Turismo y otros servicios municipales.

Qué servicios funcionarán con normalidad y cuáles tendrán cambios

Desde el municipio informaron que la recolección domiciliaria de residuos no sufrirá modificaciones y se prestará normalmente durante los dos días.

En cambio, los Centros de Transferencia permanecerán cerrados el jueves 9 de julio y volverán a abrir el viernes 10, en su horario habitual de 8 a 20.

Por su parte, el transporte público COLE funcionará con frecuencia de domingo durante ambas jornadas, por lo que se recomienda a los usuarios consultar los horarios antes de viajar.

Respecto al Sistema de Estacionamiento Medido (SAEM), el jueves no estará operativo debido al feriado nacional, mientras que el viernes retomará su funcionamiento habitual.

Omar Novoa

Cementerio, Turismo y líneas de atención

El Cementerio Central y el Parque El Progreso permanecerán abiertos ambos días entre las 9 y las 19, permitiendo el ingreso de visitantes con normalidad.

En cuanto a la atención al vecino, la Línea 147 funcionará de 8 a 15, mientras que la Línea 103 de Protección Civil mantendrá su atención durante las 24 horas para responder ante cualquier emergencia.

Las oficinas de Turismo también atenderán normalmente durante el fin de semana largo. La oficina ubicada en el centro de la ciudad y la de la ETON abrirán de 8 a 20; la oficina del ingreso a Neuquén atenderá de 8 a 19 y la del balneario Gustavo Fahler lo hará de 8:30 a 19.

Guardia por violencia de género

La Municipalidad informó además que la Subsecretaría de las Mujeres mantendrá una guardia especial para consultas y asistencia en situaciones de riesgo por violencia de género.

La atención será de 10 a 13, a través del área legal, en el teléfono 299 5940258, y del área psicosocial, al 299 5940202.

Desde el Ejecutivo municipal recordaron que estos canales permanecerán disponibles para brindar orientación y acompañamiento durante el feriado y el día no laborable.