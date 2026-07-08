Cuatro días sin bancos: cuándo cierran y qué operaciones se podrán hacer

Las entidades bancarias permanecerán cerradas. Sin embargo, algunos trámites se podrán realizar de manera digital.

Quienes necesiten realizar trámites bancarios en Neuquén deberán organizarse con formas alternativas, ya que las entidades financieras permanecerán cuatro días consecutivos sin atención al público por el feriado del Día de la Independencia y el día no laborable con fines turísticos.

De acuerdo con el cronograma dispuesto para julio, las sucursales de los bancos permanecerán cerradas. La atención presencial en todos bancos se retomará el lunes 13, en el horario habitual.

Sin embargo, aquellos que no puedan esperar podrán realizar sus operaciones a través de los canales digitales.

Claudio Espinoza

Qué servicios bancarios seguirán funcionando

Durante el cierre de las sucursales, los clientes podrán operar normalmente mediante home banking, aplicaciones móviles y cajeros automáticos.

Algunas de las operaciones disponibles:

Transferencias por CBU o alias.

Pagos mediante códigos QR.

Billeteras virtuales.

Débito inmediato.

Extracciones de dinero en cajeros automáticos y otros puntos habilitados, incluso sin tarjeta en los bancos que ofrecen esa modalidad.

Desde las entidades financieras recordaron que, como ocurre en cada fin de semana largo, se reforzará la carga de efectivo en los cajeros automáticos para garantizar su funcionamiento, aunque recomendaron realizar las extracciones con anticipación si se necesitan montos importantes.

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Qué trámites no podrán realizarse

Durante los cuatro días de cierre no habrá atención comercial en las sucursales, por lo que algunos trámites deberán esperar hasta el lunes.

Entre ellos se encuentran:

Apertura de cuentas de manera presencial.

Presentación de documentación física.

Gestión presencial de préstamos.

Certificaciones de firmas.

Trámites que requieran validación personal.

Atención comercial en cajas y plataformas.

Asimismo, las operaciones cuyo vencimiento coincida con el feriado nacional del 9 de julio o con el día no laborable del viernes 10 pasarán al siguiente día hábil bancario, sin la aplicación de recargos, siempre que así lo establezca la normativa correspondiente.

Cómo funcionarán los servicios en la ciudad

Con motivo del feriado por el Día de la Independencia y el día no laborable del viernes 10 de julio, la Municipalidad de Neuquén dio a conocer cómo funcionarán los servicios públicos durante el fin de semana largo.

Las autoridades informaron que la recolección domiciliaria de residuos no sufrirá modificaciones y se prestará normalmente durante los dos días.

En cambio, los Centros de Transferencia permanecerán cerrados el jueves 9 de julio y volverán a abrir el viernes 10, en su horario habitual de 8 a 20.

Por su parte, el transporte público COLE funcionará con frecuencia de domingo durante ambas jornadas, por lo que se recomienda a los usuarios consultar los horarios antes de viajar.

Respecto al Sistema de Estacionamiento Medido (SAEM), el jueves no estará operativo debido al feriado nacional, mientras que el viernes retomará su funcionamiento habitual.

Sebastián Fariña Petersen

El Cementerio Central y el Parque El Progreso permanecerán abiertos ambos días entre las 9 y las 19, permitiendo el ingreso de visitantes con normalidad.

En cuanto a la atención al vecino, la Línea 147 funcionará de 8 a 15, mientras que la Línea 103 de Protección Civil mantendrá su atención durante las 24 horas para responder ante cualquier emergencia.

Las oficinas de Turismo también atenderán normalmente durante el fin de semana largo. La oficina ubicada en el centro de la ciudad y la de la ETON abrirán de 8 a 20; la oficina del ingreso a Neuquén atenderá de 8 a 19 y la del balneario Gustavo Fahler lo hará de 8:30 a 19.

Guardia especial por Violencia de Género

La Municipalidad informó además que la Subsecretaría de las Mujeres mantendrá una guardia especial para consultas y asistencia en situaciones de riesgo por violencia de género.

La atención será de 10 a 13, a través del área legal, en el teléfono 299 5940258, y del área psicosocial, al 299 5940202.

Desde el Ejecutivo municipal recordaron que estos canales permanecerán disponibles para brindar orientación y acompañamiento durante el feriado y el día no laborable.