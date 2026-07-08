Comienza Kabuki Neuquén Oriental: referente de la cultura pop en la Patagonia

Con 23 ediciones realizadas, reúne a los aficionados del anime, manga, cómic, cosplay, K-pop, sumado a los amantes de los videojuegos.

Los aficionados al anime, el manga, el cómic, el cosplay, el K-pop, los videojuegos y la cultura pop en la región tendrán su espacio para esta nueva edición del Kabuki Neuquén Oriental .

En esta 23 edición del Kabuki, que se celebrará este fin de semana, antes del inicio del receso escolar. Se llevará a cabo este sábado 11 de julio y domingo 12 de julio , de 12 a 19 horas , la EPET 8, en Perticone 55 frente a la Avenida Olascoaga y Avenida Mosconi.

Según sus organizadores, “se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro para los aficionados”. De aquello que comenzó hace más de una década como un proyecto impulsado por un pequeño grupo de apasionados por este universo fue creciendo edición tras edición hasta transformarse en una convención que convoca a miles de visitantes provenientes de distintas localidades de Neuquén, Río Negro como así también de otras provincias patagónicas.

Lejos de ser solamente una exposición, Kabuki se consolidó como un espacio donde conviven artistas, ilustradores, cosplayers, emprendedores, músicos, bailarines y fanáticos de todas las edades, generando oportunidades para mostrar su trabajo, compartir experiencias y fortalecer una comunidad que continúa creciendo año tras año.

El público podrá recorrer más de un centenar de stands, descubrir el talento de ilustradores en el Artist Alley, participar de talleres, disfrutar de concursos de cosplay y dibujo, exhibiciones de K-pop, karaoke, juegos de mesa y propuestas de snacks y bebidas asiáticas.

Los premios

Además, Kabuki 23 repartirá más de un millón de pesos en premios, reafirmando su compromiso con el reconocimiento al talento y al esfuerzo de quienes participan en sus distintas competencias.

Claudio Espinoza

Realizado durante las vacaciones de invierno, el evento propone dos jornadas para disfrutar en familia, acercarse a nuevas expresiones artísticas y compartir una experiencia que, desde hace años, forma parte de la agenda cultural de la Patagonia.

Acerca de Kabuki

Este tipo de evento, al que llamaron Kabuki, nació con el fin de crear en Neuquén un lugar donde quienes compartían la pasión por el anime, el cómic, los videojuegos y la cultura pop pudieran encontrarse. Con el paso de los años ese sueño fue creciendo gracias al acompañamiento del público, los artistas, los expositores, los cosplayers, las instituciones y el enorme trabajo de un equipo de personas que, edición tras edición, hace posible que el evento siga evolucionando.

Hoy, más de una década después, Kabuki continúa apostando por el desarrollo de la comunidad artística y creativa de la Patagonia, manteniendo el mismo espíritu con el que comenzó: ofrecer un espacio abierto, inclusivo y pensado para disfrutar, compartir e inspirar.