Un incendio arrasó un comercio de Plottier.

Cuatro dotaciones de bomberos trabajaron para controlar las llamas y evitar riesgos en una zona donde todavía había gente por los festejos de la Selección Argentina.

Un incendio causó importantes daños en un comercio de indumentaria y calzado ubicado en el centro de Plottier. Si bien las llamas afectaron solamente un sector del inmueble, el humo, el calor y los gases dañaron gran parte de la mercadería que se encontraba en el interior.

El hecho ocurrió durante la tarde del martes en un local situado sobre calle San Martín al 300. Al momento en que comenzó el fuego, el comercio estaba cerrado y no había ninguna persona en su interior, ya que la propietaria se había retirado por unos minutos.

Carlos Mansilla, jefe de Bomberos Voluntarios de Plottier, explicó a LM Neuquén que el aviso fue realizado por un vecino que observó cómo el humo comenzaba a salir hacia la calle. Una persona que se encontraba en las inmediaciones intentó apagar las llamas con un extintor, pero no logró controlar el incendio.

“Un vecino nos llamó porque se dieron cuenta de que el humo ya había empezado a salir del local hacia el exterior”, señaló Mansilla.

Un importante operativo en pleno centro

Hasta el lugar se desplazaron cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios, que trabajaron con una línea de ataque para sofocar las llamas y enfriar el interior del comercio.

El operativo se desarrolló en una zona de intensa circulación, rodeada de otros locales comerciales y donde todavía permanecían algunas personas que habían participado de los festejos por el triunfo de la Selección Argentina.

Por ese motivo, se dispuso una presencia importante de personal para mantener alejados a los vecinos, ordenar el sector y permitir que los bomberos pudieran trabajar sin dificultades. “Teniendo en cuenta que es un lugar céntrico, con otros comercios y con mucha aglomeración de gente por los festejos, se trató de desplegar una presencia importante para evitar que las personas se acercaran”, explicó el jefe del cuartel.

A pesar de la preocupación que generó la columna de humo, los comercios cercanos no estuvieron en peligro. Mansilla indicó que el edificio es de material y cuenta con una construcción que evitó que el fuego se propagara hacia los locales linderos. “No hubo peligro de propagación al resto de los comercios”, aseguró.

Las pérdidas económicas fueron totales

Aunque las llamas se concentraron en una superficie aproximada de dos metros por tres, los daños alcanzaron a una parte considerable de los productos almacenados en el comercio.

La ropa y el calzado fueron afectados por el intenso calor, el humo y los gases tóxicos que se acumularon dentro del inmueble. Por este motivo, buena parte de la mercadería quedó inutilizada, incluso aquella que no tuvo contacto directo con el fuego. “Desde el punto de vista económico, las pérdidas fueron totales. Desde lo estructural, no”, detalló Mansilla.

La rápida intervención de los bomberos permitió evitar que el incendio avanzara hacia otros sectores del local y que alcanzara los comercios vecinos. Tampoco se registraron personas heridas ni afectadas por la inhalación de humo.

En cuanto al origen del fuego, todavía no existe una confirmación oficial. Los primeros indicios señalan que podría haberse tratado de una falla eléctrica, aunque esa hipótesis deberá ser comprobada mediante las pericias correspondientes. “Hay indicios de que podría haber sido una falla eléctrica, pero todavía no está comprobado”, aclaró el jefe de Bomberos Voluntarios.

Una vez extinguidas las llamas, el personal realizó tareas de ventilación, enfriamiento y control para descartar la presencia de nuevos focos. El local sufrió daños considerables en su mercadería, pero la estructura principal no quedó comprometida.