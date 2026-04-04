Un incendio voraz, cercano a unas viviendas, afectó zona de chacras en Plottier

El fuego se habría desatado en horas de la tarde. Bomberos Voluntarios locales y de la zona trabajan en el lugar.

Un importante incendio se desató este sábado en la ciudad de Plottier , en una chacra ubicada en el sector entre calles Candolle y Percy Clark. Pasadas las 15, el fuego estaba controlado y sin afectaciones en viviendas o animales de granja.

El jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Plottier , Carlos Mansilla, confirmó a LM Neuquén que cerca de las 18 finalizaron las tareas de extinción del fuego que afectó unas 4 hectáreas hacia el oeste de Plottier, a pocos metros de la Multitrocha.

“En Candolle al 2400 se produjo un incendio que se denomina rural de interface . Comenzó en el patio de una vivienda con propagación a todo lo que es forestación de totoras, jarillas y alpacatos", realtó Mansilla y agregó que gracias al accionar de bomberos de Plottier, con cinco dotaciones, más dos dotaciones de Centenario, dos dotaciones de Senillosa y un total de 42 efectivos que se desplazaron en el lugar, lograron contener el siniestro donde también hay viviendas.

Mansilla señaló que el fuego "se vio favorecido porque a esa hora había una brisa bastante importante, lo cual hizo que las llamas se acercaran mucho, pero mucho a las viviendas".

El fuego se había originado como consecuencia de una quema de pastizales que se fue de control, alentado por ráfagas de viento de consideración. "Un vecino estaba quemando, no lo controló y se le propagó", señaló un lugareño.

Las dotaciones de bomberos entraban y salían por calles internas como así también atacaron el fuego por Percy Clark para circunscribirlo y sofocarlo.

Pasadas las 13, el fuego se desarrollaba con gran intensidad y se extiendía rápidamente, generando preocupación debido a la cercanía de viviendas.

incendio en zona de chacras plottier

Autoevacuados

Se trata de un sector de chacras que convive con loteos o núcleos de vivienas cercanas. Alguno de los vecinos, los más cercanos al principio igneo, optaron por autoevacuarse o, por lo menos, retirar los vehículos lo más lejos posible para que no se vean alcanzados por las llamas.

“Es un incendio tremendo, hay casas cerca y el viento lleva el fuego hacia ese lado”, relató una testigo al momento de propagarse el fuego. Señaló que la magnitud de las llamas impedía acercarse al lugar por cuestiones de seguridad.

A medida que avanzaba el fuego , se escuchaba el despliegue de dotaciones de bomberos locales, de Senillosa y de Centenario.

Incendio en Plottier

Mansilla sostuvo que dada esta cercanía con las viviendas, "hubo que hacer una evacuación primaria para evitar que el humo no les afectara a las personas mayores y niños que estaban en el lugar".

Combatieron durante 10 horas un gran incendio de pastizales

Otro importante operativo se desplegó este jueves por la tarde y madrugada del viernes en la zona de la comunidad Ragiñ Ko y "Correntoso", en Senillosa, donde un incendio de grandes dimensiones obligó a trabajar durante más de 10 horas a un equipo de más de 70 bomberos de distintas localidades.

El fuego, que comenzó cerca de las 17, y alertó a vecinos de Neuquén y Plottier recién pudo darse por contenido a las 3.05 de la madrugada gracias al trabajo en conjunto entre seis asociaciones de Bomberos Voluntarios: Senillosa, Centenario, Plottier, Picún Leufú, Añelo y Plaza Huincul.

Carlos Mercado, presidente de la asociación de Bomberos de Senillosa, explicó en su momento que “ante la imposibilidad de ingresar con vehículos, el trabajo se realizó con palas, mochilas de agua y herramientas de zapa”.

Más de 70 bomberos combatieron durante 10 horas un incendio en pastizales de Senillosa 1

Las tareas se extendieron hasta la madrugada, y el regreso al cuartel implicó varias horas más de limpieza, orden y reacondicionamiento del equipamiento. “Nos retiramos a las 3 de la mañana y recién cerca de las 5 terminamos de dejar todo listo para seguir brindando servicio”, relató el presidente, quien destacó el compromiso del sistema provincial de bomberos voluntarios.

En tanto, el Comandante General Marcelo Gómez, Jefe de Bomberos Senillosa, precisó a LM Neuquén que utilizaron un total de siete dotaciones, con 14 bomberos voluntarios de Plottier y 21 bomberos Voluntarios de Senillosa quienes enfrentaron las tareas en aproximadamente 3 km x 3 km (9000 metros).