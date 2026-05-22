Se conoció en qué estado ingresó Christian Petersen a la clínica y hay preocupación en la familia

El cocinero Christian Petersen volvió a despertar preocupación al conocerse que ingresó al Hospital Alemán de la Ciduad Autónoma de Buenos Aires por tema de salud, a pocos meses de haber sido dado de alta tras el terrible accidente que tuvo en el Cerro Lanín.

Según se conoció en las últimas horas, el cocinero ingresó al hospital por un cuadro de alucinaciones. En el programa de espectáculos LAM, contaron detalles de los motivos por los cuáles ingresó al edificio hospitalario. “Ingresó ayer a la noche acompañado por su esposa. Entró por la guardia y fue derivado al pabellón de psiquiatría . Aparentemente llegó en medio de un brote , pero lograron estabilizarlo”, explicó la panelista Pilar Smith mientras hablaban en LAM (América).

Cabe recordar que la última vez que se mostró en las redes sociales fue el 11 de abril, cuando apareció en un video tomando mate para publicitar una marca: “Porque el mate limpia y equilibra la untuosidad, haciendo que cada bocado y cada sorbo se potencien”.

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El antecedente en Neuquén

El reconocido chef participaba, a mediados de diciembre de l 2025, junto a otras personas, de una excursión para realizar el ascenso al volcán Lanín. El comportamiento que encendió las alertas incluyó acciones inusuales y peligrosas. “Se sacó los zapatos, las medias, la ropa y empezó a correr. Estaba agresivo”, detalló la periodista Fernanda Iglesias, en su momento, señalando que la efusividad y la agresividad del ex "Gran Premio de la Cocina" motivaron la inmediata intervención de Ezequiel Caporaletti, el guía que lo acompañaba. La rapidez y decisión del profesional fueron determinantes para evitar un desenlace fatal.

Sofía Zelaschi saliendo del hospital de San Martín de los Andes Crédito: Federico Soto Federico Soto

Contó lo que sintió en el Lanín

Tras la descompensación e internación en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, en el que luchó por su vida, el referente gastronómico contó su versión al diario La Nación.

"A la mitad de la subida vi que había mucha gente en el cerro y me quise bajar. El guía me dijo ´te conviene seguir´porque ya estábamos ahí. Llegué a la base donde se hace la previa antes de hacer cumbre y el guía me dice 'mañana hacemos cumbre'. Le respondí: No, mañana yo me vuelvo a casa, porque no es lo que yo me imaginaba”, relató Petersen en su momento.

Dijo que había tenido un año muy difícil. Se le había muerto un sociodos meses antes de ese episodio. "Fue durísimo para toda la empresa y para mí personalmente. Él ya sabía hacía un año que le quedaba poca vida y lo acompañamos con toda la familia Petersen y yo en lo personal mucho. Fue un golpe duro. También tuve un tema en diciembre medio violento, con gente del sindicato que me amenazó con armas. Estaba reestresado. Y la verdad es que con todo eso se me hizo un combo medio depresivo. Además, yo a veces tengo un tema de ataque de pánico", agregó.

Christian Petersen

Contó que llegó una ambulancia, le dijeron: “Che, estás acelerado”. Luego lo llevaron al hospital de San Martín de los Andes.

"Claramente ellos vieron que me agarró un ataque de pánico, que me quería bajar, que podía haber hecho cumbre y dije que no, que quería estar a solas", señaló.

Añadió: "Llega la ambulancia, me pusieron un suero, me llevaron al hospital. Cuando llego me dicen que estoy con arritmia, que no me asuste, que me van a medicar. Y ahí me ataron y me medicaron. Hay 30 días en los que no sé qué paso".

E indicó: "Después me acuerdo que me desperté en el Hospital Alemán. Con mi hijo, mi mujer y mi mejor amigo diciendo: ´Escuchá, casi te morís´. Recién voy tres semanas desde que me dieron el alta. Hoy [lunes 26 de enero] se cumplen veinte días y recién ahora estoy recopilando las cosas manchadas, horribles, necias que dicen de mí. Cosas que no son".