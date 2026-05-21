Ricardo Darín salió a bancar a Wanda Nara por la polémica en los Martín Fierro.

El actor celebró el triunfo de la modelo en la terna a mejor conductora de la televisión argentina.

Ricardo Darín generó sorpresa al salir a respaldar a Wanda Nara tras la polémica de los premios Martín Fierro 2026 a la Televisión Abierta. Recordemos que la modelo ganó en la terna a mejor conductora y su galardón no fue bien recibido por varias figuras del medio.

“Wanda lo hizo muy bien”, afirmó el actor consagrado tras reconocer que miraba MasterChef Celebrity. Y fue más allá: “Yo soy team Wanda porque se inventó a sí misma”. “Es genial. Es una genia, muy inteligente”, halagó a la mediática.

Además, Darín recordó entre risas pícaras el escándalo por los premios que Aptra le dio a Nara: “Ví que se le tiraron a la yugular”. En cuanto a su faceta de actriz de cine Ricardo exclamó: “Muero por verla”. Recordemos que la conductora está muy próxima a estrenar su serie vertical.

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“Yo soy fan de Wanda. Hay que seguirla. ¿Qué es lo que hace ella? ¡Hagamos eso!“, blanqueó. Al final, Ricardo Darín apostó a Wanda Nara: “Pienso que puede ser buena actriz. No sé si ahora, pero me baso en el estado de ánimo”. “Ya me convocó una vez como productora y yo no fui”, remató con humor sobre su ídola.

Teté Coustarot liquidó a Wanda Nara luego del Martín Fierro que ganó

Tras ser premiada como la mejor conductora en los Martín Fierro, Wanda Nara recibió una crítica durísima por parte de Teté Coustarot. La conductora, con años de experiencia en el medio, presenció la ceremonia de principio a fin y no disimuló su disgusto al ver el resultado de algunas ternas, en especial por la protagonizada por la modelo y empresaria que se llevó una estatuilla por su labor en MasterChef Celebrity.

Consultada por el equipo de Puro Show, reconoció que no todas las ternas habían estado atinadas o al menos, no para ella. "Hubo algunas sorpresas como por ejemplo, la de mezclar en una misma terna de conducción a determinados personajes que no tienen que ver con esa tarea". En ese sentido, aclaró: "Una lectora de avisos no es conductora. Wanda no me parece que haga un trabajo de conducción. Ser conductora es otra cosa, es alguien que está en vivo todos los días, que tiene que resolver situaciones que aparecen de imprevisto, que toca temas variados, que estira cuando hay que estirar".

Embed - TETÉ COUSTAROT, INDIGNADÍSIMA CON EL MARTÍN FIERRO A WANDA NARA

Y no conforme con todo eso, Teté hizo un remate que fue aún más letal que todo lo anterior. "Para mí, la formación es muy importante para estar frente a un micrófono y se nota muchísimo cuando falta contenido".

Por su parte, a la hora de responder sobre las críticas que recibió por su premio, Wanda optó por minimizar todo. "La verdad es que todas me felicitaron por privado y las amo a todas". También reconoció haber vivido una gran noche y remarcó que el día después fue "excelente".