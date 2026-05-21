Espectáculos La Mañana Fito Páez Abucheos en el show de Fito Páez: qué fue lo que pasó

El artista recibió una catarata de críticas, abucheos y silbidos durante un show en el Movistar Arena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. + Agregar LM Neuquen en







Fito Páez lleva adelante una serie de conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires ante una multitud de personas que en su mayoría abonaron las entradas para ver, quizás, sus nuevas creaciones y sus recordados éxitos. Cuando todo parecía un contexto de felicidad para vivir un momento único, en las tribunas mostraron enojo con un repudio que bajó en forma de silbatina y abucheo para el artista.

Es que en laa cuarta fecha, hubo claras molestias con el repertorio que presentó Fito en el escenario. Rápidamente, las redes sociales fueron el canal para exponer el momento a través de videos y dejar en claro que no solo querían escuchar los temas de su último disco Novela, sino que también buscaban oír los grandes éxitos que lo destacan.

“Vine a ver a Fito Páez. Se le ocurrió tocar “Novela” un fumada que se le ocurrió de 25 canciones”, escribió un fanático en las redes sociales, mientras que otro posteó: “Boludeando a la gente toda la noche en el Arena. Una hora de una especie de opera rock infantil plagada de melodías ya oídas. Luego se dedicó a destratar al público por qué no le gustó su opera bodrio. Nos fuimos antes. Fito se fue silbado, increíble”. Otro dijo: “Vinimos a ver a Fito Páez, hace 50 minutos que está tocando un disco nuevo que nadie conoce y que es lisérgico. La gente se quiere matar y yo también” .