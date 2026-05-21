El posteo de Romina Gaetani sobre su salud en medio de la gira por el Alto Valle

La actriz que protagoniza El divorcio del año compartió una foto en sus redes sociales tras sufrir una descompensación en Carmen de Patagones.

Romina Gaetani está de gira con el elenco de la obra El divorcio del año y en las últimas horas su llegada a Carmen de Patagones generó preocupación por una situación de salud.

La encargada de prensa de la obra señaló al portal Ciudad Magazine que la actriz no fue internada sino que fue atendida en un hospital por algunas complicaciones “Tuvimos un inconveniente con el motorhome que se rompió” , explicó, sobre el considerable retraso con el que llegaron a la ciudad.

“Romi se venía haciendo nebulizaciones porque está con un cuadro de asma, entonces cuando llegamos al teatro vino una ambulancia, la revisó, y para que ella se quede tranquila la llevaron al hospital. Ahí le hicieron una placa, le tomaron la temperatura, la presión, la saturación y está todo ok”, agregó.

“Es más, ahora estamos terminando la segunda función en Carmen de Patagones. Hubo casi 700 personas entre las dos funciones y mañana tenemos otras dos funciones en General Roca, así que está todo bien”, cerró la periodista consultada que llevó tranquilidad y confirmó que las funciones se desarrollarán con total normalidad.

Luego del comunicado de la prensa, la actriz que se sumó para la gira de la obra en reemplazo de Guillermina Valdés compartió una foto en su historia de Instagram junto a Rocio Igarzabal y Ernestina Pais. “Gracias!!!! 2 funciones llenas”, escribió Igarzabal junto a la imagen en la que se ve a Gaetani bien de salud.