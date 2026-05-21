Con un tema de Lali, Andrea del Boca fue elegida para volver a Gran Hermano

La actriz tuvo que salir de la casa de Gran Hermano tras la fuerte caída que le provocó la pérdida de piezas dentales.

Después de semanas de especulación sobre el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) este miércoles la famosa actriz hizo su ingreso triunfal a una competencia picante.

Del Boca no brindó entrevistas a los medios ni participó de los debates durante el tiempo que pasó recuperándose y la producción tampoco quiso que estuviera en el repechaje. Sin embargo, su regreso, que se dio luego de la llegada de los nuevos hermanitos y el repechaje, fue posible gracias a un doble golden ticket .

El primero de ellos fue para Brian Sarmiento -que no obtuvo los votos suficientes para entrar con Lola y Yipio-, y el otro, Gran Hermano se lo ofreció a Carmiña Masi con una particular condición: que Mavinga, quien fue agredida por su compañera con un comentario racista, fuera quien diera el ok para el regreso. Sin embargo, la exparticipante oriunda de África decidió no darle la posibilidad de volver al reality.

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Con ciertos beneficios, y a diferencia de los otros participantes, la actriz no pasó por el estudio ni habló con Santiago del Moro y directamente hizo su ingreso en medio de “No me importa” de Lali Espósito.

Embed - Volvió Andrea del Boca a GH #granhermano #shortsviral #shorts

“Estoy bien. No tengo el alta todavía definitiva. Estoy con una placa que es toda entera”, reveló ante la sorpresa de todos. También agradeció al equipo médico que la acompañó: “Le agradezco a la clínica porque son todos capos”. Y contó que los profesionales trabajaron contrarreloj para que pudiera volver: “Ya desde el primer día me dijeron ‘tenemos que hacer todo rápido para que entres de nuevo’”.

En las redes sociales estallaron los mensajes entre quienes apoyaron el ingreso y otros que se mostraron molestos por los beneficios con los que cuenta la actriz que según contó Rodrigo Lussich en Intrusos (América) cerró el contrato más alto de la historia de Gran Hermano.