La hija de Andrea del Boca anticipó cómo jugaría si ingresa a la casa de Gran Hermano.

En las últimas semanas, los fanáticos de Gran Hermano no dejaron de pedir por el ingreso de Anna , la hija de Andrea del Boca , como participante del reality. Si bien la joven tuvo un breve pero recordado paso por el ciclo gracias a su aparición en la dinámica de Congelados, la visita no alcanzó para que pudiera quedarse dentro del juego. De todos modos, Anna no se aleja de la polémica ni de las estrategias, y ya dejó claro que, si le tocara entrar, no dudaría en jugar fuerte, incluso involucrando a otros participantes como Manuel Íbero .

La confesión se dio en La Jugada, el ciclo de Telefe Streams conducido por Mica Viciconte y Daniela Celis, donde Anna se animó a hablar sin filtros. “Si ingresara en la casa Anna, por ejemplo, estando de novia, ¿podrías hacer una novela y comerte a…?”, preguntó Mica. Anna no titubeó: “Sí, obvio”.

Entre risas y complicidad, el nombre de Manu apareció rápidamente, y la influencer fue contundente: “Si yo entrara a la casa, me comería a Manu. Es obvio”. Para Anna, los límites del juego y la actuación se cruzan con naturalidad: “A mí me gusta más como un…”, explicó, y Mica completó: “Actoral”. Anna ratificó: “Un besito. El baile en la fiesta. Ahí sí…”.

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No es la primera vez que Anna del Boca se muestra dispuesta a jugar con los códigos del reality, mezclando la espontaneidad con su costado actoral. En abril, al salir de la casa tras su participación en el Congelados, la influencer hizo un balance de la experiencia y las repercusiones en redes sociales. “Qué noche la de anoche”, comenzó diciendo ante sus 116 mil seguidores, agradeciendo el apoyo recibido.

Las sensaciones de Anna acerca de su recordado paso por Gran Hermano

“Grabo un video caserito agradeciendo desde el corazón, me están llegando una cantidad de mensajes hermosos, con un apoyo y un cariño tremendo. Aparte, ustedes entendieron todo y eso me encanta. Yo soy muy obsesiva de lo que comunico porque todo tiene un porqué y que hayan entendido que mis mensajes fueron tanto para el adentro como para el afuera es un golazo para mí, así que estoy muy contenta”, había dicho Anna del Boca en aquel entonces.

La hija de Andrea del Boca también relató cómo surgió el contacto con la producción de Telefe: “Me había llegado el llamado de producción con esta propuesta y fue un sí rotundo. ¿Cómo no? Porque quieran o no, en este formato, es hacer un poco de historia. Fue el primer ‘congelado’ que no tiene nada que ver con ir a ver a un familiar. Para mí fue un regalazo, estoy súper agradecida y de hecho, esto es hacer tele”.

Embed - Anna del Boca estrenó el "Congelados" en Gran Hermano Generación Dorada

Más allá de la experiencia positiva, Anna no esquivó las críticas ni las teorías que circularon en redes sociales tras su paso por la casa. “Me llama la atención que la gente que hace tele ponga en duda que tengo una cucaracha en la oreja. Chicos, alguien tiene que decirme cuándo irme, de hecho en el clip se ve que estaba haciendo mi saludo triunfal y tuve que volver a entrar”, aclaró, dejando en claro que entiende el juego televisivo y que los “secretos de producción” son parte del show.

Mientras los rumores sobre su ingreso definitivo a la casa siguen creciendo, Anna se muestra cada vez más cómoda en el rol de participante eventual y en la interacción con los fans. Su frescura, desparpajo y actitud de “jugadora” conquistaron a una parte de la audiencia, que la pide como reemplazo o como una de las cartas fuertes para una nueva etapa del reality.