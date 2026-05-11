Fuerte cruce en Gran Hermano: una participante tildó de "narcisista" y "machista" a un jugador

Gran Hermano sigue levantando temperatura entre los jugadores debido a que las relaciones empiezan a tensarse cada vez más debido a que el paso del tiempo juntos, compartiendo las 24 horas encerrados en una casa, empieza a generar distintas situaciones de hostilidad. Sumado a esto, cada uno de los participantes e incluso en grupos realizan estrategias para sobrevivir en el reality, lo que habitualmente no son prácticas que caigan bien en sus compañeros.

En las últimas horas Cinzia Francischiello y Emanuel Di Gioia tuvieron un acalorado cruce frente a la cara del conductor Santiago Del Moro que había ingresado para cenar con los jugadores. Una pregunta de él sobre quién prefería que se vaya cada uno de los jugadores, hizo estallar la polémica.

"Quiero que se vaya Emanuel, porque es narcisista, es machista y, no conforme con eso, es cagón", dijo la participante venezolana dejando a todos en silencio. Siguiendo en la misma línea pero marcando aún más sus diferencias, dijo: “Todo su juego se basa en lanzar a las personas al frente, en resguardarse y tomar guardaespaldas. Le funcionó con Lucero, con Eduardo no le funcionó y ahora se quiere morir porque se da cuenta que se va a ir primero que Zunino”.

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“Cuando Sol te dijo ‘desconfía’, tenía toda la razón. Y, Zilli, cuando te dicen ‘individual’, no necesitas estar en un grupo con él para brillar. Tú sola, créeme que no necesitas al lado una persona como él que se resguarda con los demás y los lanza al frente porque tuvo un juego cobarde. Y además con las mujeres es machista y quiero que se vaya Emanuel”, comenzó a decirle como consejo a cada uno de sus compañeros.

Ante esta situación, Emanuel expuso su postura: “No coincido en nada de lo que dice ella. Ella ya perdió, ya se fue. Viene en esta etapa porque su íntima amiga era Sol, pero Sol no está más en la casa. Yo sabía que quería un versus conmigo. La respeto, pero a mí no me gustaría un versus con ella, me gustaría un versus con Manu (Emanuel)".