La picante propuesta de Gladys La Bomba Tucumana a Manuel Íbero en la casa de Gran Hermano.

Un momento íntimo y distendido en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada tuvo a Gladys La Bomba Tucumana y Manuel Íbero como protagonistas. El encuentro comenzó con una conversación informal en la que ambos, que tendrán una cena este sábado, intercambiaron bromas y elogios, coqueteando abiertamente.

La llamativa escena fue interrumpida cuando el conductor Santiago del Moro llamó a los involucrados al living, evidenciando la situación frente a todos y convirtiéndola en un episodio muy comentado. La charla se inició cuando la cantante se acercó a oler el perfume de Manuel y comentó: “Por favor, ponete este el sábado”. Manuel aceptó, aclarando: “Se llama Stronger With You, de Armani”. Gladys reaccionó con entusiasmo, revelando que también utiliza una fragancia de la misma marca.

Ambos compartieron detalles sobre sus gustos en perfumes y cómo suelen usarlos en ocasiones especiales, mientras Gladys bromeaba simulando caricias desde el cuello hasta la boca: “Para hacer tuc, tuc, tuc, tra”. El ambiente se volvió más hot con Gladys declarando: “Te siento el perfume y después te quiero comer la boca”, y agregó: “Tremenda boca, es más, que yo quiero que tu boca me bese así, mirá... Me gustaría que un hombre me bese”.

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En este clima, Santiago del Moro intervino desde el estudio anticipando que convocaría a los protagonistas al living, afirmando en tono humorístico: “La bomba está intentando levantarse a Manu para darle celos, obviamente, a Zunino, pero bueno, si pica, pica”. Cabe aclarar que a Zunino ya lo besó. Poco después, La Bomba insistió con su estilo directo con Manuel: “Quiero que me comas la boca literalmente de prepo, yo te autorizo”, generando risas entre el panel, que presenciaba la escena desde el estudio.

La participación de Santiago del Moro

Santiago del Moro abordó a Gladys La Bomba Tucumana y Manuel Íbero, señalando el clima previo y preguntando: “Pará, que recién creo que interrumpimos algo”. Manuel explicó: “Nada, estábamos charlando un rato. El sábado tenemos una cita en la fiesta”. Gladys sumó: “Me pidió una cita y yo la acepté, porque como estoy sola por acá, pululando de acá para allá y, y la verdad que con él puedo mantener una charla”.

El conductor remarcó la escasez de varones entre los concursantes, lo que llevó a Gladys a destacar: “Los chicos son todos lindos, son todos guapos. Son muy lindos. Eduardo es muy fachero. Bueno, Manu, eh, Manu es uff. Y acá Ema guau. No, son todos divinos, son todos lindos los chicos”. Retomando lo sucedido, Santiago le recordó a Gladys su afirmación anterior: “Te autorizo a que me comas la boca”. Ella reafirmó: “Sí, sí. Sí, lo autorizo”. El intercambio derivó en bromas, con el conductor mencionando el cambio de actitud de Gladys tras convivir en la casa.

Embed - La Bomba Tucumana autorizó a Manuel para que "le coma la boca" - Gran Hermano 2026

Otros participantes también sumaron sus comentarios sobre la situación. Eduardo mencionó la actitud de Grecia, quien aclaró que sólo expresa su aprecio por la belleza cuando alguien le parece atractivo. Gladys agregó en tono jocoso: “¿Sabés lo que es que te entrene uno como este? O sea, es un pecado... dale un beso. Hacele algo”.

Santiago del Moro volvió sobre lo sucedido, destacando: “No, pero ahora, cuando entro a la casa recién veo que estaban ahí, en una situación media íntima. Vos le decías: Te habilito, te permito que me comas la boca”. Al consultar a Manuel, él respondió divertido: “Yo no dije nada malo, que tenía rico perfume y que era muy bonita, ¿o no?”, con la aprobación de Gladys.