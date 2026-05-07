Espectáculos La Mañana Gran Hermano Qué dijo el novio de Yipio, tras su repentina salida de Gran Hermano

Las últimas horas han sido estremecedoras en el interior de Gran Hermano por la inesperada salida de Manuel Ibero de la casa por la muerte de su perra Ámbar y la de Yipio, una importante jugadora en el ciclo que se vio obligada a tomar la decisión para afrontar problemas que tiene parte de su familia afuera del reality.

Según trascendió afrontan un problema que no sería de alta gravedad pero por la cual el novio de la participante pidió su presencia en Uruguay para afrontar el período complejo. “Amigos y familia, gracias por preocuparse. Laurita necesita otros cuidados que en casa no tenemos; ya habrá tiempo para contar todo, pero tampoco me pertenece a mí. Los queremos mucho y gracias por tanto amor de verdad”, dijo en sus redes sociales el luchador de kickboxing Mathias Centurión Ifran, pareja de Yipio.

El enojo de Mathias Ante los mensajes que le llegaban por la salida de la jugadora, su pareja se cansó de las críticas y lanzó un fuerte mensaje para el fandom. “Gente, personas pensantes, salgan un poco del fanatismo. Hay problemas familiares, no sean tan idiotas y ciegos, por favor. La familia somos nosotros, lo demás va a haber tiempo para hablarlo”, citó.