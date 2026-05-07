Qué dijo el novio de Yipio, tras su repentina salida de Gran Hermano
La participante decidió salir de la casa de GH luego de recibir una noticia que preocupa a su entorno afuera del certamen. Qué sucedió.
Las últimas horas han sido estremecedoras en el interior de Gran Hermano por la inesperada salida de Manuel Ibero de la casa por la muerte de su perra Ámbar y la de Yipio, una importante jugadora en el ciclo que se vio obligada a tomar la decisión para afrontar problemas que tiene parte de su familia afuera del reality.
Según trascendió afrontan un problema que no sería de alta gravedad pero por la cual el novio de la participante pidió su presencia en Uruguay para afrontar el período complejo. “Amigos y familia, gracias por preocuparse. Laurita necesita otros cuidados que en casa no tenemos; ya habrá tiempo para contar todo, pero tampoco me pertenece a mí. Los queremos mucho y gracias por tanto amor de verdad”, dijo en sus redes sociales el luchador de kickboxing Mathias Centurión Ifran, pareja de Yipio.
El enojo de Mathias
Ante los mensajes que le llegaban por la salida de la jugadora, su pareja se cansó de las críticas y lanzó un fuerte mensaje para el fandom. “Gente, personas pensantes, salgan un poco del fanatismo. Hay problemas familiares, no sean tan idiotas y ciegos, por favor. La familia somos nosotros, lo demás va a haber tiempo para hablarlo”, citó.
Luego, fue determinante: "Que gente tan al pedo. Por eso están como están también, no saquen conclusiones y no crean todo lo que ven y escuchan”.
Qué dijo Yipio sobre su salida
“No tengo otra opción, porque mi mamá está sola y está mi novio haciéndose cargo de esta situación. Decido irme con todo el dolor del mundo”, le dijo la participante a Big mientras ambos estaban a solas en el confesionario. Una vez expresadas sus palabras, salió de la casa.
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