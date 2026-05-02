Brian Sarmiento dejó mal parada a una ex Gran Hermano que quiere "tener sexo" con él: "No sé quién es"

La salida de Brian Sarmiento de Gran Hermano no solo dejó tela para cortar por su paso dentro de la casa, sino también por las revelaciones que surgieron una vez que cruzó la puerta. En medio de la expectativa por el repechaje, el exfutbolista volvió a quedar en el centro de la escena tras conocerse el interés d e una exparticipante por reencontrarse con él en el reality .

Todo salió a la luz durante una entrevista con Lucila “La Tora” Villar , quien no dudó en ir al hueso con una pregunta picante. La conductora le mencionó que una figura conocida había manifestado públicamente su intención de ingresar nuevamente a la casa con un objetivo claro: acercarse íntimamente a él. Lejos de engancharse, el exfutbolista eligió tomar distancia.

“Alguien dijo que si entraba te iba a dar besos. Que iba a entrar para sacarle el lugar a Danelik” , le planteó La Tora, haciendo referencia a Catalina Gorostidi. Sin rodeos, el exjugador respondió: “Dijo eso. No tengo ni idea de quién es”, lanzando una frase que llamó la atención por su tono desentendido.

Cuando la conductora insistió y confirmó el nombre, la reacción del ex Racing fue aún más sugestiva. “¿Catalina? Mmmm...”, respondió, dejando la frase en suspenso y evitando profundizar. Su actitud contrastó con las declaraciones previas de la propia Gorostidi, quien había sido mucho más explícita sobre el vínculo que los unía.

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La pediatra, que ya participó en dos ediciones del reality, había asegurado que entre ellos existió una relación previa y no dudó en elogiarlo públicamente. “Si entro a la casa voy a tener sexo con Brian Sarmiento. Y no lo dudo. Sé que va a pasar porque afuera ya pasó”, había afirmado, generando revuelo entre los fanáticos del programa.

Incluso fue más allá al describir su experiencia con el exfutbolista: “Siempre me pareció muy lindo y tiene mucho sex appeal. Es muy carismático. En la cama es 10 de 10”, comentó en su momento, dejando en claro el nivel de entusiasmo que tiene ante un posible reencuentro dentro del juego.

Brian Sarmiento explicó por qué no continuó en Gran Hermano

Más allá de esta situación, Brian también se refirió a su paso por la casa y a los motivos que, según él, influyeron en su eliminación. En una charla con Santiago del Moro, reconoció que su personalidad frontal pudo haber jugado en su contra. “Siempre estaba confrontando las cosas que no me gustaban. Podría haber hecho la plancha, pero como decía lo que pensaba sabía que corría el riesgo muy grande”, reflexionó.

En ese contexto, también habló de su vínculo con Danelik, con quien protagonizó varios momentos dentro del ciclo de Telefe. “La verdad es que me levantaba y lo único que quería era que se despierte, porque ella me hacía reír. Me hipnotizaba cómo era su personalidad”, confesó, despejando dudas sobre la autenticidad de su acercamiento.

Finalmente, dejó en claro que respetó los límites que ella le planteó dentro de la convivencia. “En una me dice ‘che, disculpame, pero por respeto a mi familia, no quiero hacer nada’. Listo, no pasa nada”, relató. Mientras tanto, con el repechaje en el horizonte, su nombre vuelve a resonar fuerte en el universo Gran Hermano.