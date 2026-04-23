El asco que le dio a Georgina Barbarossa al ver a Brian Sarmiento

Georgina Barbarossa no ocultó su desagrado al aire de Gran Hermano: Generación Dorada a Brian Sarmiento. Es que el ex futbolista protagonizó una escena protagonizada que rápidamente generó repercusión y abrió un debate inesperado en el estudio de A la Barbarossa.

Todo ocurrió por la mañana, cuando el Big despertó a los participantes del reality para aprovechar la única hora de agua caliente en la casa. En ese contexto, el exfutbolista fue captado por las cámaras en una situación íntima, acomodándose los testículos sin pudor delante de todos.

Las imágenes no pasaron desapercibidas y provocaron una reacción inmediata en A la Barbarossa. "¡Ay, por favor! ¡Se está rascando las bolas!", expresó totalmente indignada la conductora.

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"Falta que se huela los dedos", agregó Analía Franchín. "Pero es una casa", buscó defender al futbolista Pía Shaw. "¿Nunca estuviste con un tipo que se rascaba?", preguntó la panelista. "Pero no con una cámara en frente. Lo está viendo todo el país", cerró la conductora.

Analía Franchín le revoleó una lapicera en vivo a Georgina Barbarossa

Un inesperado incidente sacudió el programa de Georgina Barbarossa cuando Analía Franchín le arrojó una lapicera a la conductora. El objeto golpeó a la presentadora en la oreja, generando sorpresa entre los panelistas y un momento de tensión que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Todo comenzó mientras el panel debatía sobre los “permitidos” en las relaciones amorosas. La animadora contó que su esposo sabía que tenía como permitido a Robert De Niro. Fue en ese marco que la panelista, impulsada por el momento, lanzó la lapicera, que terminó impactando en la conductora, provocando exclamaciones de sorpresa y pedidos de disculpas inmediatos.

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La reacción de Georgina fue inmediata y expresiva. “Me lastimaste, estúpida”, exclamó, antes de ofrecer una disculpa por el exabrupto. Analía Franchín se acercó para disculparse, repitiendo: “Perdón, perdón”, y buscó reconciliarse con un abrazo. Pía Shaw, presente en el estudio, admitió: “Nunca pensé que íbamos a llegar a tanto”, reflejando el desconcierto general.

Diego Brancatelli resumió el clima de incomodidad: “A un golpe físico así y al aire”. Aunque la tensión se calmó en cuestión de segundos, persistió un breve silencio en el estudio. Barbarossa intentó restarle dramatismo al momento, bromeando ante cámaras: “Me clavó el aro. Es tan bruta. Esto es pico de rating, salimos en todos los programas”.